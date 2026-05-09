Dấu tích về thời kỳ xanh tươi của sa mạc Sahara

(Ngày Nay) - Với diện tích khoảng 72.000 km², Tassili n’Ajjer - vùng cao nguyên đá sa thạch rộng lớn ở Đông Nam Algeria, giáp giới Libya, Niger và Mali - được xem là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi. Khu vực này đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1982 nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan, địa chất và khảo cổ học.

Tassili n’Ajjer như một “bảo tàng ngoài trời” khổng lồ, lưu giữ lịch sử địa chất, khí hậu và đời sống con người qua nhiều thiên niên kỷ. Hiện khu vực vẫn bảo tồn hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật trên đá có niên đại gần 10.000 năm, phản ánh giai đoạn mà sa mạc Sahara chưa bị khô cằn như hiện nay mà từng là vùng đất màu mỡ với hệ động thực vật phong phú.

Địa hình đặc biệt của Tassili n’Ajjer được hình thành qua hàng triệu năm biến đổi địa chất. Các nhà khoa học cho rằng trước đây Tassili n’Ajjer từng nằm dưới biển. Theo thời gian, quá trình phong hóa đã tạo nên những mê cung đá sa thạch, hẻm núi, vòm đá và cao nguyên hùng vĩ giữa lòng Sahara, khiến Tassili trở thành một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi bật nhất Bắc Phi.

Thành phố Djanet là cửa ngõ chính để tiếp cận Tassili n’Ajjer. Từ đây, du khách có thể khám phá các khu vực nổi tiếng như cao nguyên Tassili, vùng núi đá đỏ Tadrart hay thung lũng Iherir với các ốc đảo hiếm có giữa sa mạc.

Nhiều bức họa trên đá mô tả các loài động vật như cá sấu, hà mã, voi và hươu cao cổ – những loài hiện không còn tồn tại trong môi trường sa mạc Sahara – vàđược xem là bằng chứng quan trọng cho thấy khu vực này từng là vùng đồng cỏ cây bụi (savan) xanh tươi trong “thời kỳ châu Phi ẩm ướt” cách đây khoảng 7.000 - 12.000 năm. Các hình vẽ cũng ghi lại quá trình chuyển đổi từ xã hội săn bắt sang chăn nuôi gia súc vào khoảng 4.500 – 4.000 năm trước Công nguyên. Sự xuất hiện của đàn gia súc, ngựa, xe ngựa và sau đó là lạc đà cho thấy sự thay đổi lớn về môi trường sống và phương thức sinh hoạt của cư dân Sahara cổ đại.

Tassili n’Ajjer không chỉ là kho lưu trữ lịch sử nhân loại, mà còn là “hồ sơ khí hậu tự nhiên” quý giá, giúp các nhà khoa học nghiên cứu sự biến đổi môi trường của Sahara qua hàng thiên niên kỷ.

Để bảo tồn di sản này trước các nguy cơ từ thiên nhiên và hoạt động của con người, Chính phủ Algeria hiện áp dụng nhiều biện pháp quản lý nghiêm ngặt đối với hoạt động du lịch tại khu bảo tồn thiên nhiên Tassili n’Ajjer, trong đó có quy định du khách tham quan khu vực phải có hướng dẫn viên địa phương đi cùng.