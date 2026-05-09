Tổng thống Mỹ công bố lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Ukraine và Nga

(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ukraine và Nga đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 9/5. Bên cạnh đó, Kiev và Moskva cũng sẽ tiến hành trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9-11/5 sẽ là khởi đầu cho sự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông đã trực tiếp đưa ra yêu cầu về lệnh ngừng bắn và đánh giá cao sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã ra sắc lệnh chỉ đạo quân đội nước này không tấn công vào khu vực Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva của Nga trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Trong khi đó, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng lên tiếng xác nhận về lệnh ngừng bắn từ ngày 9-11/5 cũng như thỏa thuận trao đổi tù binh với Ukraine.
Trước đó, Nga đã thông báo lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày để kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
