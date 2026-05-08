Loạt cổ phiếu được kỳ vọng hút dòng tiền trong tháng 5

(Ngày Nay) - Sau giai đoạn thị trường biến động mạnh trong quý 1/2026, nhiều chuyên gia và tổ chức phân tích cho rằng dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu midcap – nhóm vốn hóa vừa được đánh giá còn dư địa tăng trưởng và có mặt bằng định giá hấp dẫn hơn so với nhóm VN30…

Nghiên cứu của SSI Research cho thấy, mặt bằng định giá của nhóm midcap hiện thấp hơn đáng kể so với nhóm VN30, trong khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ở nhiều ngành lại tích cực hơn trong giai đoạn 2026 – 2027.

Bên cạnh đó, tháng 5 thường là giai đoạn “trống thông tin” hơn đối với thị trường. SSI Research khuyến nghị tập trung vào nền tảng cơ bản doanh nghiệp. Các chủ đề ưu tiên là các doanh nghiệp duy trì tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng trong nửa cuối 2026; nhóm vốn hóa trung bình có định giá hấp dẫn và động lực riêng; doanh nghiệp có bảng cân đối lành mạnh và cổ tức ổn định; cùng các cơ hội tái định giá gắn với thoái vốn, IPO hoặc tái cấu trúc.

Đồng thời, trong bối cảnh nhóm bluechip đã tăng mạnh trong năm trước, nhiều cổ phiếu midcap đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng lợi nhuận tích cực, định giá thấp hơn và sở hữu “câu chuyện tăng trưởng” riêng ở các ngành như năng lượng, phân bón, logistics, dệt may hay công nghệ phân phối. Một số cổ phiếu tiêu biểu trong nhóm midcap được SSI Research nghiên cứu và khuyến nghị gồm: DGW, POW, DPR, DCM, TNG, PVT.

Trong đó, nhóm năng lượng – điện, cổ phiếu POW được đánh giá là một trong những cổ phiếu đáng chú ý nhất quý I/2026. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 12.327 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng gần 170%, chủ yếu nhờ sản lượng điện phục hồi và kỳ vọng đóng góp từ các dự án Nhơn Trạch 3 và 4.

Cổ phiếu POW cũng ghi nhận diễn biến giao dịch tích cực khi tăng từ vùng khoảng 10.500 – 11.000 đồng/cổ phiếu đầu quý lên quanh 12.000 – 12.500 đồng/cổ phiếu cuối quý I, tương đương mức tăng khoảng 15–18%.

Tại cuối quý I, vốn hóa thị trường của POW đạt khoảng 28.000 – 30.000 tỷ đồng, thuộc nhóm midcap quy mô lớn trên sàn HOSE.

Nhóm phân bón – hóa chất: DCM tiếp tục nằm trong danh sách cổ phiếu được nhiều công ty chứng khoán đánh giá tích cực. Doanh nghiệp hưởng lợi từ giá ure duy trì ở mức cao cùng lợi thế tồn kho khi đầu vào giá thấp. Trong quý I, cổ phiếu DCM tăng từ vùng khoảng 39.000 – 40.000 đồng/cổ phiếu lên khoảng 45.000 – 46.000 đồng/cổ phiếu cuối quý, tương đương mức tăng khoảng 15%.

Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt khi dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản. Hiện vốn hóa thị trường của DCM đạt khoảng 22.000 – 23.000 tỷ đồng.

Nhóm logistics – vận tải dầu khí: PVT là đại diện đáng chú ý trong nhóm logistics, cổ phiếu này hưởng lợi từ nhu cầu vận tải năng lượng. Quý 1/2026, doanh thu doanh nghiệp đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 61%; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 460 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ giá cước vận tải duy trì ở mức cao và nhu cầu vận chuyển dầu khí, LNG gia tăng.

Cổ phiếu PVT tăng từ vùng khoảng 18.000 – 19.000 đồng/cổ phiếu đầu quý lên khoảng 21.000 – 22.000 đồng/cổ phiếu cuối quý, tương đương mức tăng khoảng 15%. Vốn hóa thị trường hiện dao động quanh 11.000–12.000 tỷ đồng.

Nhóm dệt may: TNG được xem là một trong những cổ phiếu midcap phục hồi mạnh nhất từ đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu quý 1/2026 đạt khoảng 1.952 tỷ đồng, tăng 29,2%; lợi nhuận sau thuế tăng 39,1% nhờ đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu cải thiện.

Cổ phiếu TNG tăng từ vùng khoảng 17.000 đồng/cổ phiếu đầu quý lên khoảng 20.000 – 21.000 đồng/cổ phiếu cuối quý, tương đương mức tăng khoảng 20%. Dù quy mô nhỏ hơn các doanh nghiệp kể trên, vốn hóa của TNG hiện cũng đạt khoảng 2.500 – 3.000 tỷ đồng.

Nhóm công nghệ – phân phối: DGW đang được đánh giá tích cực nhờ kỳ vọng phục hồi tiêu dùng điện tử và thiết bị công nghệ. Theo các báo cáo, doanh thu quý I/2026 của DGW tăng mạnh nhờ phục hồi ở các ngành hàng ICT và điện tử tiêu dùng.

Cổ phiếu DGW tăng từ vùng khoảng 38.000–39.000 đồng/cổ phiếu đầu quý lên khoảng 44.000 – 45.000 đồng/cổ phiếu cuối quý, tương đương mức tăng khoảng 15%. Vốn hóa thị trường hiện đạt khoảng 9.000 – 10.000 tỷ đồng.

Nhóm cao su – bất động sản khu công nghiệp: DPR hưởng lợi từ “câu chuyện đất khu công nghiệp”. Cổ phiếu DPR tăng từ vùng khoảng 42.000 đồng/cổ phiếu lên khoảng 47.000 – 48.000 đồng/cổ phiếu trong quý I.

Ngoài hưởng lợi từ giá cao su duy trì ở mức cao, doanh nghiệp còn được kỳ vọng gia tăng giá trị quỹ đất công nghiệp tại Bình Phước. Hiện vốn hóa của DPR vào khoảng 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh yếu tố định giá, các cổ phiếu midcap còn hấp dẫn nhờ sở hữu “câu chuyện riêng” như đầu tư công, phát triển điện khí LNG, bất động sản khu công nghiệp hay phục hồi xuất khẩu.

Trong bối cảnh thị trường tháng 5 được dự báo vẫn còn biến động mạnh, nhóm midcap có nền tảng cơ bản tốt và tăng trưởng lợi nhuận rõ nét đang được xem là khu vực có khả năng hút dòng tiền đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán.