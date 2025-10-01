Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì phản ứng chậm và thụ động của ngành giáo dục

(Ngày Nay) - Chiều 30/9, khi cơn bão số 10 đã di chuyển sang Thượng Lào và trở thành áp thấp nhiệt đới, Thủ đô đã chìm trong biển nước, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới có văn bản chỉ đạo các trường ứng phó.
“Hôm qua mưa bão thì các con vẫn phải đến trường trong khi hôm nay nắng ráo thì toàn thành phố nghỉ học,” chị Nguyễn Thu Hương (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) bức xúc nói.
Hết bão mới ban hành văn bản
Đây cũng là bức xúc của nhiều phụ huynh Thủ đô khi ngày 30/9, mưa lớn đã nhấn chìm nhiều khu vực của Hà Nội trong biển nước. Nhiều phụ huynh phải mang thùng, chậu đến trường làm thuyền đón con, hay phải lội nước cõng con qua khu ngập lụt. Nhiều phụ huynh không thể đến trường đón con. Nhiều học sinh phải ở lại trường buổi tối.
Cơn bão số 10 được Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo là có cường độ mạnh và hoàn lưu bão hoạt động rộng, có thể gây mưa lớn. Hình ảnh vệ tinh về phạm vi hoạt động của bão cho thấy tâm bão ở khu vực các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nhưng hoàn lưu bão bao phủ cả khu vực phía Bắc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã liên tiếp có hai văn bản trong các ngày 25/9 và 29/9 chỉ đạo ngành giáo dục các địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này. Ngày 28/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có công văn chỉ đạo về việc tập trung ứng phó bão số 20 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.
Tuy nhiên, trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến tận chiều hôm qua (30/9), khi toàn thành phố đã bị chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới có thông tin khẩn về văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc chủ động ứng phó với bão số 10. Thời điểm này, tâm bão số 10 đã di chuyển đến Thượng Lào và trở thành áp thấp nhiệt đới.
Văn bản chỉ đạo của Hà Nội công bố chiều ngày 30/9, khi bão đã sang Thượng Lào nhưng vẫn cập nhật tình hình bão ngày 28/9, khi bão còn chưa vào đất liền Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)
Theo hiệu trưởng một trường phổ thông ở Hà Nội, văn bản này đúng ra phải được ban hành trước khi bão đổ bộ vào Việt Nam vì theo vệ tinh thì Hà Nội nằm trong ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ ngày 28/9 Hà Nội đã có gió và mưa.
Điểm chỉ đạo kịp thời ở văn bản này là việc yêu cầu các trường chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.
Cũng theo vị hiệu trưởng, ngay sau văn bản giao các trường chủ động chỉ vài giờ, Hà Nội tiếp tục có chỉ đạo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học trong ngày 1/10. Điều này là không phù hợp khi mức độ ngập ở các khu vực là khác nhau. Bên cạnh đó, thời tiết ngày 1/10 dự báo đã bớt mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão đã giảm.
"Vì vậy, đúng ra, nên tiếp tục trao quyền tự chủ để hiệu trưởng các trường tự quyết có hay không cho học sinh nghỉ phù hợp với tình hình thực tế cơ sở. Đây cũng là cách để các trường tăng cường năng lực tự chủ và sự chủ động trong các tình huống tương tự thay vì trông chờ vào sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành,” vị hiệu trưởng nói.
Nhà trường chủ động
Trong khi lãnh đạo ngành giáo dục Thủ đô chậm trong chỉ đạo thì các nhà trường đã linh hoạt chủ động ứng phó tình hình.
Một số trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngay từ đầu giờ sáng ngày 30/9, khi nắm bắt tình hình thời tiết mưa lớn và nhiều tuyến đường bị ngập, như Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Trường Mầm non Cổ Nhuế 2, Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Trưa ngày 30/9, thêm nhiều trường học cho học sinh nghỉ hoặc chuyển học sang học trực tuyến như Trường Trung học phổ thông Trương Định, Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học phổ thông Thăng Long, Trung học cơ sở Linh Đàm… Nhiều trường thông báo cho phụ huynh có thể đón con về sớm.
Một số trường trong khu vực bị ngập nhà trường đã linh hoạt các giải pháp để hỗ trợ học sinh. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, cô Phùng Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường nằm trong khu vực bị ngập sâu. Vì vậy, trưa ngày 30/9, nhà trường đã phải báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đề nghị phương án hỗ trợ. Phường Đông Ngạc đã liên hệ lực lượng quân đội huy động xe chở học sinh ra khỏi khu vực ngập lụt để phụ huynh đón.
Học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú-Đống Đa ăn bữa tối tại trường với sự chăm sóc của giáo viên. (Ảnh: NTCC)
Tại các Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, nước ngập toàn bộ sân trường, các thầy cô giáo đã kê bàn ghế ra sân trường để làm cầu cho phụ huynh đón học sinh.
Trong bối cảnh nhiều tuyến đường của Thủ đô chìm trong biển nước, khó khăn trong di chuyển, nhiều trường học đã chủ động lên kế hoạch hỗ trợ học sinh ăn, ngủ tại trường tối 30/9 nếu phụ huynh không thể đến đón con, như Trường Tiểu học Nguyễn Du, Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú-Đống Đa, Trường Marie Curie, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm… Để phụ huynh yên tâm, các trường đều khẳng định sẽ cử thầy cô ở lại để quản lý, chăm sóc học sinh, mời học sinh ăn bữa tối và bữa sáng miễn phí, đảm bảo dinh dưỡng
“Điều đó khiến phụ huynh cảm thấy ấm lòng trong những ngày mưa bão và chỉ riêng việc di chuyển thôi đã quá nhiều vất vả,” chị Nguyễn Minh Thùy, phụ huynh Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú-Đống Đa chia sẻ.
