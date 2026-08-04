Bộ Xây dựng: Nâng cao năng lực AI cho cán bộ, công chức ngành xây dựng trong kỷ nguyên số

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 4 - 5/8/2026, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp cùng Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

Chương trình nhằm trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng ứng dụng AI và tư duy khai thác AI an toàn, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, tham mưu và xây dựng chính sách, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi AI trong các cơ quan nhà nước.

Ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao Trung tâm Công nghệ thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan và Tập đoàn Công nghệ CMC đã phối hợp chuẩn bị khóa học bài bản, khoa học, có tính thực tiễn cao và bám sát yêu cầu hoạt động của Bộ. Số lượng cán bộ đăng ký tham dự đông đảo, cho thấy sự quan tâm và nhu cầu lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc tìm hiểu, ứng dụng AI trong công việc. Tôi đề nghị tiếp tục xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp mỗi cá nhân có thể ứng dụng AI một cách thiết thực, hiệu quả trong lĩnh vực phụ trách”.

Đây là chương trình tiếp theo trong chuỗi đào tạo AI mà CMC triển khai cho các cơ quan Trung ương, tiếp nối thành công của khóa bồi dưỡng dành cho Văn phòng Chính phủ. Với kinh nghiệm triển khai nhiều chương trình đào tạo AI cho khu vực công, CMC xây dựng nội dung chuyên biệt theo đặc thù của Bộ Xây dựng, giúp học viên học để ứng dụng ngay vào công việc.

Ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Chủ tịch Văn phòng Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc CMC TS nhấn mạnh, CMC kỳ vọng AI sẽ trở thành “trợ lý số” hỗ trợ cán bộ nâng cao năng suất, tối ưu quy trình và hiệu quả công việc. Với kinh nghiệm và năng lực công nghệ, CMC sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan nhà nước trong đào tạo, trang bị kỹ năng ứng dụng AI thiết thực, phù hợp với từng vị trí và nhu cầu công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi AI trong khu vực công.

Với quy mô lớn, chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối gần 50 điểm cầu của Bộ Xây dựng, thu hút hơn 1.000 học viên tham gia.

Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi phương thức quản trị trên toàn cầu, việc nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức trở thành yêu cầu tất yếu để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.