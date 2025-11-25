Hà Nội: Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao

(Ngày Nay) - Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 5.609 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2024 (7.239/0), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 14-21/11, toàn thành phố ghi nhận 305 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã; 0 ca tử vong; giảm 127 trường hợp so với tuần trước (432 trường hợp, 0 tử vong).

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 06 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Phúc Thọ (2 ổ dịch), Phú Thượng (1 ổ dịch), Tây Mỗ (1 ổ dịch), Thanh Oai (1 ổ dịch), Thượng Phúc (1 ổ dịch), giảm 8 ổ dịch so với tuần trước (14 ổ dịch). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 273 ổ dịch, hiện còn 21 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết: Tổ 1, Đức Diễn, Phú Diễn (khu vực ghi nhận bệnh nhân mắc ngày 13/11); Nam Hồng, thôn Tằng My, Phúc Thịnh (ổ dịch xác định ngày 8/11, ghi nhận 02 bệnh nhân).

CDC Hà Nội đánh giá số mắc sốt xuất huyết giảm so với tuần trước, nhưng vẫn ở mức cao. Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo tiếp tục ghi nhận thêm bệnh nhân, ổ dịch trong các tuần tới. Các dịch bệnh mùa Đông Xuân, đặc biệt cúm mùa đang có xu hướng gia tăng.

Trong tuần này, CDC Hà Nội tiếp tục thực hiện giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại: Đại Mỗ, Phúc Thọ; Phú Thượng, Thượng Phúc.

Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Ngoài ra, CDC Hà Nội đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai công tác chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch; Thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.