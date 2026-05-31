Hà Nội thu hồi, chấm dứt hoạt động 24 dự án sử dụng đất chậm triển khai

(Ngày Nay) - Ngày 30/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Thông báo số 591/TB-UBND về việc thu hồi, chấm dứt hoạt động 24 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
Thông báo nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 461-TB/TU ngày 28/5/2026; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 6957/SNNMT ngày 22/5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo Thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai (chi tiết theo phụ lục danh sách dự án gửi kèm theo).

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính chủ trì hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định, hoàn thành trong ngày 31/5/2026.

Trước đó, ngày 13/4/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư của 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai phải báo cáo giải trình, cam kết tiến độ rõ ràng, nộp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30/4/2026. Nếu chủ đầu tư các dự án không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị thu hồi dự án, chấm dứt tình trạng “ôm đất” kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

