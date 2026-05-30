Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

(Ngày Nay) - Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin mới về mẫu thẻ nhà báo 2026.
I. Mẫu thẻ nhà báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026 ảnh 1

Kích thước thẻ: 85,725*53,975*0,76mm

II. Kích thước, chất liệu và hình thức

1. Kích thước: Chiều dài 85,725mm, chiều rộng 53,975mm, độ dày

0.76mm, theo chuẩn ISO CR80.

2. Chất liệu: Bằng nhựa PVC, cán mờ 2 mặt.

3. Hình thức: Nền trước màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

3.1. Mặt trước của thẻ nhà báo:

a) Tiếp giáp với lề trái của thẻ nhà báo:

- Phía trên in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 2cm x 3cm.

- Phía dưới ảnh là vị trí mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo.2

b) Giữa thẻ:

- Phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”.

- Phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên/Full name; Bút danh/Pseudonym;

Năm sinh/Year of birth; Cơ quan/Organization.

- Dưới cùng là các dòng chữ: Số thẻ/ No; Ngày cấp/Date of issue; Có giá trị đến/Date of expiry.

c) Tiếp giáp với lề phải của thẻ nhà báo:

- Dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.2. Mặt sau của thẻ nhà báo:

a) Trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM” .

b) Giữa là hình quốc huy.

c) Hình nền màu đỏ có hoa văn trống đồng và phía dưới thẻ có hình hoa sen

d) Phía dưới quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”.

III. Quy định về thông tin trên thẻ nhà báo

1. Họ và tên: Ghi họ và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo bản khai đăng

ký cấp, đổi thẻ.

2. Bút danh: Ghi theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

3. Năm sinh: Ghi năm sinh theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

4. Cơ quan: Ghi cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

5. Số thẻ nhà báo gồm 09 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên.

6. Mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo: Khi quét QR code sẽ hiển thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu thẻ nhà báo theo thời gian thực, gồm các thông tin: Tình trạng hiệu lực của thẻ; Họ và tên; cơ quan báo chí; số thẻ nhà báo.

7. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo: 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho thấy sự đổi mới trong tư duy làm phim với Ốc mượn hồn. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý kịch tính, được kể bằng nhịp điệu tiết chế trên nền những khung hình đậm chất điện ảnh.
Hãn quốc Kim Trướng – Di sản văn minh thảo nguyên của nhân loại
(Ngày Nay) - Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hãn quốc Kim Trướng như một mô hình của nền văn minh thảo nguyên: Lịch sử, khảo cổ học, văn hóa và bản sắc" đã diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Sự kiện quy tụ hơn 350 đại biểu, gồm đại diện các tổ chức quốc tế, sử gia, khảo cổ học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu chuyên sâu về lịch sử Đại thảo nguyên và Hãn quốc Kim Trướng (Ulus Jochi).
(Ngày Nay) - Từ Monaco bên bờ Địa Trung Hải đến hồ Como thơ mộng của Italy, những bất động sản ven mặt nước từ lâu đã trở thành tọa độ sống được những người giàu có săn đón. Ngoài sở hữu giá trị tài sản vượt trội, biệt thự bên hồ còn phản chiếu vị thế, gu sống và đẳng cấp của chủ nhân - những giá trị vĩnh cửu theo thời gian, ngày càng khó mua được bằng tiền.
(Ngày Nay) - Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để vận hành tòa án chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính quốc tế mới thành lập. Trong bối cảnh hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Singapore đang mở ra triển vọng cho "mảnh ghép" quan trọng này trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tạo thêm động lực ý nghĩa cho sự hợp tác đó.
EU xem xét thu thuế kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tiền mã hóa
(Ngày Nay) - Ủy ban Châu Âu (EC) đang xem xét một loạt đề xuất đánh thuế mới nhắm vào các dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa, với kỳ vọng thu về tới 11 tỷ Euro mỗi năm để bổ sung nguồn lực cho ngân sách dài hạn của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034.
Trung Quốc tích hợp AI vào ngành năng lượng
(Ngày Nay) - Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngành năng lượng, tận dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tương lai năng lượng.
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.