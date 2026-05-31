Làm tốt công tác bồi thường, tái định cư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(Ngày Nay) -  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4975/VPCP-NN ngày 30/5/2026 gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, qua phản ánh của dư luận và nhân dân liên quan đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai Dự án trên theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 11/5, tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị, phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với các dự án thành phần như sau:

Nhóm 1 - các dự án đầu tư tuyến giao thông:

Dự án thành phần 1 - Trục đại lộ cảnh quan hữu Hồng: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê hữu Hồng khoảng 45,35 km.

Dự án thành phần 2 - Trục đại lộ cảnh quan tả Hồng: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê tả Hồng khoảng 35 km.

Nhóm 2 - các dự án đầu tư công viên:

Dự án thành phần 3 - Cụm Công viên tại bãi sông Tráng Việt thuộc xã Mê Linh, xã Thiên Lộc với tổng diện tích khoảng 1.113,8 ha.

Dự án thành phần 4 - Cụm Công viên tại bãi sông Tàm Xá thuộc xã Thiên Lộc, xã Vĩnh Thanh, xã Đông Anh với tổng diện tích khoảng 397,5 ha.

Dự án thành phần 5 - Cụm Công viên tại bãi sông Ngọc Thụy thuộc phường Bồ Đề khoảng 105,1 ha.

Dự án thành phần 6 - Cụm Công viên tại bãi sông Long Biên - Cự Khối thuộc phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng, tổng diện tích khoảng 472 ha.

Dự án thành phần 7 - Công viên tại bãi sông Xuân Quan - Phụng Công thuộc xã Bát Tràng, tổng diện tích khoảng 168,6 ha.

Dự án thành phần 8 - Cụm Công viên tại bãi sông xã Ô Diên, tổng diện tích khoảng 166,1 ha.

Dự án thành phần 9 - Cụm Công viên tại bãi sông Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng thuộc phường Thượng Cát, phường Đông Ngạc và phường Phú Thượng, tổng diện tích khoảng 154,2 ha.

Dự án thành phần 10 - Công viên công cộng phường Phú Thượng khoảng 20 ha.

Dự án thành phần 11 - Cụm Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, tổng diện tích khoảng 383,4 ha.

Dự án thành phần 12 - Cụm Công viên tại phường Lĩnh Nam, tổng diện tích khoảng 141,8 ha.

Dự án thành phần 13 - Cụm Công viên tại bãi sông thuộc phường Lĩnh Nam, xã Thanh Trì, xã Nam Phù và xã Hồng Vân với tổng diện tích khoảng 390,9 ha.

Nhóm 3 - các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông:

Dự án thành phần 14 - Kè và chỉnh trị bờ tả sông Hồng với chiều dài kè sông khoảng 33,9 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Xuân Quan - Phụng Công thuộc xã Bát Tràng, quy mô khoảng 77 ha.

Dự án thành phần 15 - Kè và chỉnh trị bờ hữu sông Hồng với chiều dài kè sông khoảng 30,8 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Nhật Tân - Tứ Liên, thuộc phường Hồng Hà, quy mô khoảng 92 ha.

Nhóm 4 - các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết:

Dự án thành phần 16 - Khu đô thị định cư tại phường Long Biên, quy mô khoảng 201 ha.

Dự án thành phần 17 - Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, quy mô khoảng 98 ha.

Dự án thành phần 18 - Khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng, quy mô khoảng 120 ha.

Nhóm 5 - các dự án giải phóng mặt bằng độc lập:

Phạm vi và tiến độ triển khai dự án giải phóng mặt bằng độc lập sẽ được phân kỳ đầu tư để phù hợp với phạm vi và tiến độ triển khai các dự án thành phần.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; Công viên công cộng phường Phú Thượng; Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu vực "phòng khách đô thị"; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; Khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030-2038 hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

