Hà Nội triển khai cao điểm xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông

(Ngày Nay) - Công an thành phố Hà Nội thành lập các tổ “đặc biệt” tập trung xử lý tại các tuyến đường và khu vực quanh các cổng trường học nhằm xử lý triệt để tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.

Sáng 12/9, Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng công an các xã, phường đồng loạt ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh, kéo dài từ ngày 12/9 đến ngày 14/10.

Trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi như điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều trên đường một chiều; lạng lách, đánh võng; giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; dừng, đỗ xe, để xe dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định.

Công an thành phố Hà Nội còn thành lập các tổ “đặc biệt” tập trung xử lý tại các tuyến đường và khu vực quanh các cổng trường học nhằm xử lý triệt để tình trạng học sinh, sinh viên và phụ huynh vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm như ngã ba Phan Đình Phùng-Lý Nam Đế; ngã tư Nguyễn Tri Phương-Cửa Bắc... từ 6-8 giờ ngày 12/9, hàng chục người và phương tiện vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử phạt.

Trung tá Trương Quang Mạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội), cho biết thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông, trong đó tập trung chủ yếu vào học sinh và phụ huynh có hành vi vi phạm thuộc các nhóm lỗi điển hình như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách.

Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung xác minh, xử lý các trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Một số hành vi vi phạm thường gặp gồm: học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, “chở ba, chở bốn,” vượt đèn đỏ, đi ngược chiều; phụ huynh dừng, đỗ xe tràn lan trước cổng trường gây ùn tắc và mất an toàn.

Song song với công tác xử lý, Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhà trường và các tổ chức chính trị-xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông,” ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường về việc không vi phạm trật tự, an toàn giao thông...

Theo Trung tá Phạm Quang Hưng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội), thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục thực hiện tuyên truyền trong trường học, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trong quá trình đó, Cảnh sát Giao thông Hà Nội chú trọng vận động, hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ vào phần mềm VNeID để đảm bảo thuận tiện cho người dân khi tham gia giao thông.

Số liệu xử lý gần đây cho thấy chỉ trong tuần từ 5-11/9, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý 2.754 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 653 phương tiện, tước giấy phép lái xe 64 trường hợp, trừ điểm giấy phép 477 trường hợp.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 58 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ 40 phương tiện.

Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo nhà trường cần coi giáo dục an toàn giao thông là nội dung trọng tâm trong rèn luyện học sinh; phụ huynh phải gương mẫu, chấp hành nghiêm luật, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện; chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong quản lý, giám sát, nhắc nhở.

Đối với những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh giao thông, cố tình phóng nhanh, lạng lách vượt qua chốt kiểm soát, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và lực lượng thi hành nhiệm vụ, Cảnh sát Giao thông sẽ sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình, sau đó xác minh xử lý theo đúng quy định.

“Lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo các trường hợp vi phạm về địa phương, nơi cư trú, nhà trường và gia đình để phối hợp cùng quản lý, tuyệt đối không để những hành vi vi phạm trên tái diễn,” Trung tá Trương Quang Mạnh khẳng định.