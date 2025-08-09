Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính

(Ngày Nay) - Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như miễn, giảm học phí, mở rộng quỹ học bổng, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi và trợ cấp xã hội cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đa dạng chính sách học bổng

Tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên đã được nhà trường triển khai đồng bộ và hiệu quả như miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và cấp học bổng từ các nguồn tài trợ trong và ngoài nhà trường. Mỗi năm, hàng trăm suất học bổng với tổng trị giá hàng tỷ đồng được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như học bổng toàn phần, bán phần, học bổng Lê Văn Kiểm và gia đình, học bổng doanh nghiệp, cựu sinh viên, học bổng khuyến học và khuyến khích học tập..

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi cho biết, quỹ học bổng và các nguồn tài trợ ngoài ngân sách đang đóng vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực tài chính, đặc biệt đối với sinh viên đến từ vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi biến cố bất ngờ. Theo ông Tính, đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ tài chính đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của nhà trường trong việc đồng hành cùng sinh viên trên hành trình học tập và phát triển.

Trong năm học 2025 - 2026, nhà trường tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm học phí từ 50% đến 100% cho các đối tượng thuộc diện chính sách, sinh viên dân tộc thiểu số, khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, sinh viên còn được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ học tập lên tới 60% mức lương cơ sở và các khoản hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Tương tự, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Mỗi năm, trường trao hơn 4.000 suất học bổng với tổng giá trị trên 40 tỷ đồng cho sinh viên xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2025, nhà trường áp dụng nhiều chế độ khen thưởng và học bổng như học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình chuẩn và chương trình tiên tiến; học bổng vượt khó học tập; học bổng tiếp sức đến trường dành cho sinh viên gặp khó khăn đột xuất như tai nạn, thiên tai.

Đặc biệt, học bổng thủ khoa, á khoa toàn trường có mức hỗ trợ 100% học phí toàn khóa, trong đó thủ khoa nhận 200% học phí năm thứ nhất, á khoa 180%. Ngoài ra, trường còn trao học bổng cho thủ khoa các ngành, học bổng học ngoại ngữ và học bổng định hướng ngành nghề…

Theo ThS. Trần Văn Trí, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đã giúp nhiều sinh viên vượt qua khó khăn tài chính, giảm nguy cơ bỏ học giữa chừng và bảo đảm hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai nghề nghiệp và đóng góp tích cực cho xã hội.

Tại Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH), học bổng HUTECH trị giá 25% học phí toàn khóa được cấp cho thí sinh đạt một trong các điều kiện: Điểm trung bình 3 môn học kỳ I hoặc cả năm lớp 12 từ 20 điểm trở lên, hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3 từ 20 điểm trở lên. Bên cạnh đó, HUTECH triển khai nhiều loại học bổng khác như học bổng tài năng, tiếp sức, giáo dục, gia đình với mức hỗ trợ từ 25% đến 100% học phí toàn khóa.

Với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF), năm 2025 Trường tiếp tục mở rộng chính sách học bổng cho thí sinh đạt từ 21 điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học bạ từ 21 điểm được xét cấp học bổng từ 25% đến 100%. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên cũng có cơ hội nhận học bổng tương ứng.

Mở rộng chính sách vay vốn tín dụng

Bên cạnh chính sách học bổng, các trường đại học cũng chú trọng triển khai chương trình vay vốn tín dụng học tập nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính cho biết, việc hỗ trợ tài chính, đặc biệt thông qua chính sách vay vốn tín dụng là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện tiếp cận giáo dục đại học một cách công bằng và bền vững. Theo đó, hằng năm, ngay từ đầu khóa học, nhà trường chủ động tuyên truyền, phổ biến chính sách vay vốn tới sinh viên, nhất là các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập trung bình và đối tượng chính sách. Đồng thời, nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội để tháo gỡ vướng mắc, cập nhật chính sách mới, ứng dụng công nghệ số trong xác nhận hồ sơ, giúp sinh viên tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi.

Thống kê cho thấy, trong năm học gần nhất, hơn 600 sinh viên được tiếp cận chính sách tài chính, trong đó khoảng 250 sinh viên đang vay vốn tín dụng học tập với mức vay tối đa 4 triệu đồng/tháng, lãi suất ưu đãi và thời hạn trả nợ kéo dài đến sau tốt nghiệp.

“Việc phối hợp hiệu quả với Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần giảm áp lực tài chính và khẳng định trách nhiệm xã hội của nhà trường trong việc đồng hành cùng sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều sinh viên còn gặp khó khăn do chưa nắm rõ điều kiện, thiếu giấy tờ xác minh hoàn cảnh hoặc nộp hồ sơ trễ hạn. Để khắc phục, nhà trường tăng cường truyền thông, bố trí cán bộ tư vấn chuyên trách và hỗ trợ sinh viên hoàn thiện hồ sơ đúng quy định”, PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính chia sẻ thêm.

Còn Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, bên cạnh triển khai chương trình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội còn phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai hình thức cho vay thanh toán học phí thông qua thẻ tín dụng trả góp lãi suất 0%. Chương trình dành cho sinh viên và phụ huynh, với nhiều ưu điểm so với vay truyền thống như: Chi phí vay thấp, thời gian sử dụng thẻ lên tới 5 năm, hạn mức tín dụng tuần hoàn (cấp một lần, sử dụng nhiều năm), linh hoạt thanh toán học phí và chi tiêu sinh hoạt.

Theo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã ký kết với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) triển khai chương trình vay học phí ưu đãi lãi suất 2% dành cho sinh viên chính quy bậc đại học thuộc 8 trường đại học thành viên, với tổng hạn mức lên đến 50 tỷ đồng. Chương trình được thí điểm trong năm học 2025 - 2026. Sinh viên có thể vay tối đa 30 triệu đồng/học kỳ, hạn mức 50 triệu đồng/năm học mà không cần tài sản thế chấp. Thủ tục vay thiết kế đơn giản, minh bạch, không yêu cầu chứng minh thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi.

Đại diện Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, khác với các hình thức vay truyền thống vốn chỉ dành cho đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình này mở rộng phạm vi tiếp cận đến mọi sinh viên có nhu cầu tự chủ tài chính trong học tập. Qua đó, sinh viên có cơ hội rèn luyện tính độc lập, chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân, góp phần hình thành nền tảng kỹ năng thiết yếu cho cuộc sống sau khi ra trường.