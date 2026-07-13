NuVi mang chuyến du lịch hè 5 sao đến gia đình khách hàng

(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tháng khởi động, chương trình khuyến mãi “NuVi Săn quà đỉnh cao – Hóa sao thần tượng” mùa 2 đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều gia đình trên khắp cả nước, mang đến một mùa hè rộn ràng với những phần quà thú vị dành cho các “fan nhí”.

Đặc biệt, hành trình “săn quà” mùa hè này vừa ghi nhận một khoảnh khắc đáng nhớ khi gia đình chị Nguyễn Huỳnh Thúy Vy (Gia Lai) trở thành khách hàng may mắn nhận được Voucher du lịch 5 sao từ NuVi.

Chia sẻ về cơ duyên đến với NuVi, chị Thúy Vy cho biết chị quyết định lựa chọn thương hiệu vì thấy có sự cải tiến về công thức, bổ sung thêm sữa tươi, đạm và canxi, mang đến nguồn dinh dưỡng phù hợp hơn cho bé. Điều bất ngờ là ngay trong lần đầu lựa chọn NuVi đồng hành cùng con, gia đình chị đã may mắn trở thành chủ nhân của một trong những giải thưởng giá trị nhất chương trình, có thêm một chuyến du lịch hè thật đáng nhớ cùng nhau.

Nằm trong chương trình “Săn quà đỉnh cao – Hóa sao thần tượng” mùa 2, diễn ra từ ngày 15/04 đến 15/07/2026, mỗi lốc NuVi đều mang đến cơ hội nhận thẻ tích lũy đổi quà. Chỉ với 6 thẻ, các bé đã có thể đổi ngay những phần quà thú vị như: Con quay biến hình, Vở idol sáng tạo; sưu tầm được 12 thẻ sẽ được đổi ngay Quạt thiên biến vạn hóa hoặc Bàn cờ siêu trí tuệ; 24 thẻ sẽ đổi được Bình giữ nhiệt siêu sao hay Hộp bút gaming thần kỳ.

Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm thẻ, mùa 2 còn mở rộng trải nghiệm hoàn toàn mới với hoạt động online. Chỉ cần quét mã QR trên thẻ, khách hàng có thể tham gia hoạt động online để tích điểm, chơi game và thử vận may với vòng quay trúng thưởng. Hàng loạt phần quà giá trị như Xe đạp tia chớp, Balo LED ma trận ánh sáng, Voucher du lịch hè trị giá 15 triệu đồng và 1 chỉ vàng 24K đang chờ tìm chủ nhân tiếp theo.

Chương trình “NuVi Săn quà đỉnh cao – Hóa sao thần tượng” mùa 2 vẫn đang tiếp tục với thật nhiều phần quà hấp dẫn, áp dụng cho các dòng sản phẩm: Sữa Tươi Có Thạch, Sữa Thạch, Sữa Tươi Trái Cây, Sữa Tươi Lúa Mạch Cacao, 100% Sữa Tươi Lên Men.