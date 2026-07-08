HDBank là doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh

(Ngày Nay) - HDBank vừa nhận vinh danh “ Top Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh ” , ghi nhận những kết quả của HDBank trong triển khai chiến lược phát triển bền vững, tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động quản trị, kinh doanh, quản lý rủi ro và vận hành.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Việt Nam 2026 – Net Zero” tại Hà Nội, ngày 8/7/2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Cùng nhận giải với HDBank lần này có Techcombank, MBBank,.. cùng các doanh nghiệp khác như: PetroVietnam, Henieken, Pesico...

HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong xây dựng hệ thống quản trị ESG đồng bộ, áp dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) theo chuẩn quốc tế của IFC và ADB cho 100% khoản vay khách hàng doanh nghiệp.

Giai đoạn 2026–2030, ngân hàng đặt mục tiêu giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính phạm vi 1 và 2, giảm 5% mức tiêu thụ năng lượng tại mỗi chi nhánh và thực hiện đánh giá ESG đối với 100% nhà cung cấp trong quy trình sàng lọc hằng năm.

Trong hoạt động nội bộ, HDBank thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế GHG Protocol từ năm 2023; lắp đặt điện mặt trời tại 22 chi nhánh; sử dụng điện mặt trời và điện gió tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Galaxy Innovation Hub; đồng thời đẩy mạnh giảm nhựa, phân loại chất thải, số hóa quy trình và vận hành không giấy. Năm 2025, hệ thống iPaper giúp tiết kiệm 3,16 tấn giấy in. Tỷ lệ giao dịch qua kênh số đạt 94%, với 5,4 triệu người dùng.

Trong lĩnh vực tài chính xanh, tổng doanh số giải ngân xanh của HDBank giai đoạn 2019–2025 đạt 42.000 tỷ đồng; riêng năm 2025 đạt 10.835 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước.

Ngân hàng cũng huy động thành công 650 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế như IFC, ADB và các đối tác khác; phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế và 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong nước, bổ sung nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững.

Phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là một trụ cột trong chiến lược ESG của HDBank. Năm 2025, ngân hàng triển khai 1.003 chương trình đào tạo với hơn 803.000 giờ học, bình quân 77,1 giờ mỗi cán bộ nhân viên, bao gồm các nội dung về tài chính bền vững, quản trị ESG và phát triển xanh.

Thời gian tới, HDBank tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, mở rộng tài chính xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và môi trường.