Meta thử nghiệm gói trả phí mới cho Instagram

(Ngày Nay) - Ngày 30/3, tập đoàn công nghệ Meta (Mỹ) cho biết đang thử nghiệm một gói dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram, cho phép người dùng truy cập thêm một số tính năng nâng cao.
Meta thử nghiệm gói trả phí mới cho Instagram

Theo Meta, người dùng đăng ký gói này có thể xem các bài đăng Story - vốn tự động biến mất sau 24 giờ - mà không hiển thị tên trong danh sách người xem. Ngoài ra, họ cũng có thêm quyền kiểm soát đối với đối tượng được phép truy cập ảnh và video mà mình chia sẻ.

Gói dịch vụ trên hiện được triển khai thử nghiệm tại một số quốc gia, song Meta chưa công bố chi tiết. Theo trang công nghệ TechCrunch, các thị trường thử nghiệm bao gồm Nhật Bản, Mexico và Philippines, với mức phí khoảng 2 USD/tháng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Meta đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn thu. Trước đó, năm ngoái, tập đoàn đã triển khai phiên bản Facebook và Instagram trả phí, không quảng cáo tại Anh nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý ở sở tại.

Hiện nay, nhiều nền tảng mạng xã hội như Snapchat hay X cũng đã cung cấp các gói dịch vụ trả phí trong vài năm. Công ty Snap cho biết nền tảng Snapchat có hơn 25 triệu người dùng đăng ký trả phí và đang hướng tới doanh thu khoảng 1 tỷ USD mỗi năm từ mảng này.

Ngoài ra, Instagram cũng đã cho phép các nhà sáng tạo nội dung thu phí người theo dõi để truy cập các nội dung độc quyền, góp phần mở rộng hệ sinh thái kinh tế sáng tạo trên nền tảng.

