Nga và Belarus khởi động tập trận chiến lược chung

(Ngày Nay) - Cuộc tập trận chiến lược chung mang tên “Zapad-2025” (Phương Tây-2025) diễn ra vào ngày 12/9 tại các bãi huấn luyện ở Belarus và Nga, cũng như tại vùng biển Baltic và Barents.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Belarus bắt đầu cuộc tập trận chiến lược chung mang tên “Zapad-2025” (Phương Tây-2025) ngày 12/9.

Cuộc tập trận là giai đoạn cuối trong chương trình huấn luyện chung của quân đội hai nước trong năm 2025.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại các bãi huấn luyện ở Belarus và Nga, cũng như tại vùng biển Baltic và Barents.

Mục tiêu của hoạt động này là nâng cao kỹ năng của chỉ huy, cơ quan tham mưu, mức độ phối hợp và khả năng tác chiến thực địa của lực lượng liên khu vực và liên minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung để duy trì hòa bình, bảo vệ lợi ích và đảm bảo an ninh quân sự.

Để diễn tập hành động phối hợp trong thành phần liên quân, cuộc tập trận cũng có sự tham gia của các nhóm tác chiến thuộc cơ quan chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và một số quốc gia đối tác khác.

Trong một phát biểu ngày 11/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các cuộc tập trận này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.