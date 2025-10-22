Hệ thống BVĐK Tâm Anh khai trương “siêu” Phòng khám Đa khoa tại Cầu Giấy, Hà Nội

(Ngày Nay) - Phòng khám quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực cùng hệ thống trang thiết bị và công nghệ y khoa tiên tiến bậc nhất, nhiều thiết bị hiếm có tại Việt Nam.

Tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (ngay ga Chùa Hà), khu cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô - nơi tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Văn Quán, An Khánh…, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy ra đời như một điểm nhấn mới trong chiến lược mang y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Với 5 tầng nổi, tổng diện tích gần 17 nghìn mét vuông, gần 200 phòng chức năng, gần một nghìn chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế luân phiên phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp cứu chuyên sâu, toàn diện, hướng tới phục vụ ít nhất 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Nhiều bác sĩ làm việc chính thức tại Tâm Anh Cầu Giấy là chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều Giáo sư, Phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, 108, Nhi Trung ương… Đặc biệt, nhiều chuyên gia đang giữ vai trò chủ chốt tại các Hội Y khoa quốc gia, như TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào học Việt Nam,…

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy có 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng với gần 200 phòng khám và phòng chức năng hiện đại, trong đó nổi bật nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: Cấp cứu tổng hợp - đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Hỗ trợ sinh sản (IVF), Sản Phụ khoa, Nhi, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Mắt Công nghệ cao, Cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiết - Đái tháo đường, Giảm cân, Da liễu - Thẩm mỹ Da, Nội thận - Lọc máu… Mỗi không gian được thiết kế khoa học, tối ưu hành trình di chuyển và mang lại trải nghiệm an tâm, gần gũi cho người bệnh.

Mỗi tầng của phòng khám đều bố trí khu chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tương ứng với từng dịch vụ, giúp người bệnh không phải di chuyển nhiều, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.

Tại buổi lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chia sẻ, “Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại, đồng bộ với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đơn cử như hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất của GE Healthcare (Mỹ), đang được nhiều trung tâm hàng đầu thế giới sử dụng chuyên biệt cho lĩnh vực sản phụ khoa. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ dựng hình không gian 3D/4D vượt trội, máy cho phép bác sĩ “vẽ” bản đồ tử cung một cách chi tiết, xác định chính xác vị trí, kích thước và tính chất khối u như u xơ, polyp, hay các dị dạng tử cung, vốn là nguyên nhân tiềm ẩn gây vô sinh hiếm muộn ở nhiều phụ nữ.

Chị Trần Kim Huệ (32 tuổi, Hà Nội) là một trong những khách hàng đầu tiên đến khám chuyên khoa Phụ sản tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Chị cho biết: “Tôi từng khám ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cơ sở Long Biên và rất hài lòng với chất lượng dịch vụ, nên khi nghe Tâm Anh mở cơ sở mới tại Cầu Giấy, tôi lập tức đăng ký tầm soát các bệnh phụ khoa thường gặp”. Ấn tượng đầu tiên của chị Huệ là không gian phòng khám rộng rãi, hiện đại, quy trình thăm khám nhanh gọn, chuyên nghiệp, cùng đội ngũ bác sĩ và nhân viên tận tâm, hướng dẫn chi tiết từng bước như tại bệnh viện Long Biên.

Tại phòng khám, mô hình khám ngoài giờ cho các chuyên khoa Sản, Nhi, Tai Mũi Họng (16h30-20h30, thứ Hai - thứ Bảy) và Nội tổng quát, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng (7h-12h sáng Chủ nhật) giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ sau giờ làm việc. Đặc biệt, khoa Cấp cứu hoạt động 24/7, trong đó cấp cứu đột quỵ là thế mạnh nổi bật, giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng, nhanh chóng hồi phục.

Phòng khám còn tích hợp nhiều tiện ích chăm sóc toàn diện: cà phê và ăn nhẹ trong căn tin tòa nhà, wifi miễn phí, bãi gửi xe rộng rãi, khu vui chơi trẻ em nhiều sắc màu cạnh Trung tâm Tiêm chủng VNVC tại Cầu Giấy khai trương cùng ngày với diện tích lên đến 500m2. Khu VIP mang đến không gian khám riêng tư, sang trọng, được ưu tiên khám nhanh cùng chuyên gia đầu ngành, kèm bữa ăn nhẹ (bánh, trà, sữa…), tạo nên trải nghiệm tương đương bệnh viện quốc tế.

Nhân dịp khai trương Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, từ ngày 22–31/10/2025, khách hàng sẽ được ưu đãi 20% phí khám, cận lâm sàng và nhận voucher tiêm chủng VNVC 100.000 đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.