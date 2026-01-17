Hiệp ước bảo tồn đại dương toàn cầu chính thức có hiệu lực

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 17/1, cộng đồng quốc tế chứng kiến một dấu mốc mang tính lịch sử trong nỗ lực bảo vệ các đại dương khi Hiệp định về Đa dạng sinh học ngoài vùng quyền hạn quốc gia (BBNJ) chính thức có hiệu lực. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất trong quản trị đại dương toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua, mở ra một khuôn khổ pháp lý toàn diện nhằm gìn giữ các hệ sinh thái biển ở những vùng biển nằm ngoài phạm vi quản lý của từng quốc gia.
Hiệp ước bảo tồn đại dương toàn cầu chính thức có hiệu lực

Hiệp định mang tính bước ngoặt này là kết tinh của hơn 10 đàm phán và hợp tác quốc tế bền bỉ. Trong bối cảnh đại dương đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, BBNJ được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản trong cách cộng đồng quốc tế bảo vệ và khai thác không gian biển chung của nhân loại.

Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tiến trình hình thành hiệp định. Thông qua việc dẫn dắt “Liên minh Tham vọng cao BBNJ”, tập hợp hơn 40 quốc gia cùng chia sẻ cam kết bảo vệ đại dương dựa trên cơ sở khoa học – EU đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy các cuộc đàm phán then chốt và đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn. Những cam kết chính trị mạnh mẽ ở cấp cao đã tạo động lực cần thiết để hiệp ước sớm đi vào thực tiễn.

Một trong những điểm đột phá của hiệp định là việc cho phép các quốc gia thiết lập các khu bảo tồn biển quy mô lớn trên vùng biển quốc tế, hay còn gọi là viễn dương. Đây được coi là công cụ then chốt để hiện thực hóa mục tiêu của Khung Đa dạng Sinh học toàn cầu Kunming–Montreal, theo đó bảo vệ ít nhất 30% diện tích đại dương vào năm 2030. Bên cạnh đó, hiệp ước cũng đặt ra yêu cầu tiến hành các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những hoạt động kinh tế diễn ra ở vùng biển quốc tế, nhằm bảo đảm việc khai thác tài nguyên được thực hiện một cách bền vững và hạn chế tối đa những tổn hại đối với các hệ sinh thái biển mong manh.

Không chỉ tập trung vào bảo tồn, hiệp định BBNJ còn nhấn mạnh nguyên tắc công bằng và hòa nhập. Các quốc gia đang phát triển được ưu tiên hỗ trợ để có thể thực thi hiệu quả các cam kết, thông qua các chương trình nâng cao năng lực, đào tạo chuyên môn và chuyển giao công nghệ biển. Nguồn lực cho các hoạt động này sẽ được huy động từ nhiều kênh công và tư khác nhau. Đồng thời, một cơ chế chia sẻ lợi ích đổi mới cũng được thiết lập nhằm bảo đảm việc tiếp cận công bằng đối với các nguồn tài nguyên di truyền biển, qua đó bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Với việc chính thức có hiệu lực, hiệp định BBNJ không chỉ đánh dấu một chương mới trong bảo tồn đại dương, mà còn thể hiện quyết tâm chung của thế giới trong việc bảo vệ một trong những tài sản quý giá nhất của hành tinh cho các thế hệ mai sau.

PV
Hiệp ước bảo tồn đại dương toàn cầu BBNJ đa dạng sinh học

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Việt Nam - Phillipines phản ánh cam kết chung đối với hòa bình khu vực
Mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Việt Nam - Phillipines phản ánh cam kết chung đối với hòa bình khu vực
(Ngày Nay) - Mối quan hệ song phương Việt Nam - Philippines đã được thúc đẩy đáng kể thông qua hợp tác ngày càng chặt chẽ, thực chất và bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, kinh tế và lấy người dân làm trung tâm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre khẳng định trong cuộc phỏng vấn mới đây.
Kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh với mục đích lừa đảo
Kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh với mục đích lừa đảo
(Ngày Nay) - Ngày 16/1, CA TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài. Lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ với 17 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh; trong đó, nhiều đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích lừa đảo qua mạng.
Viettel khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam
Viettel khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 16/1/2026, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Dự án do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ. Đây là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước.
Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Piajour Woman Body Foam do Công ty TNHH thương mại HKK, địa chỉ Tầng 7, Số 69, đường Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. (Ảnh: Internet)
Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi đối với 8 loại mỹ phẩm chứa chất cấm
(Ngày Nay) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành 8 mỹ phẩm bao gồm dầu gội trị gàu, dung dịch vệ sinh phụ nữ do chứa miconazole và miconazole nitrate - các hoạt chất đã  bị đưa vào danh mục cấm sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định  mới nhất của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm.