"Hiệu ứng domino" đe dọa đà phục hồi của kinh tế Nga

(Ngày Nay) - Chuyên gia cảnh báo kinh tế Nga đang chịu áp lực suy giảm lan tỏa, khi nhu cầu yếu và lãi suất cao khiến hoạt động doanh nghiệp chững lại, kéo theo nguy cơ tăng trưởng tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn.
Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga.
Tại Moskva, ngày 16/4, Giám đốc Viện Dự báo Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Shirov cảnh báo tình trạng suy giảm kinh tế của nước này đang ngày càng lan rộng sang nhiều công ty theo hiệu ứng domino, qua đó lý giải sự khác biệt giữa dự báo của chính phủ và số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế.

Trả lời phỏng vấn tờ Vedomosti, ông Shirov dự báo GDP của Nga giảm 1-1,5% trong quý 1/2026 và có thể đạt mức 0 trong quý 2.

Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu bị dồn nén có thể hỗ trợ nền kinh tế, nhưng cần phải giảm lãi suất chủ chốt nhanh hơn để hiện thực hóa điều này.

Trước đó, tại cuộc họp chính phủ ngày 15/4, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu báo cáo chi tiết về tình hình kinh tế hiện tại của Nga, đồng thời giải thích lý do tại sao các chỉ số thực tế lại thấp hơn so với dự báo chính thức.

Theo Tổng thống Putin, GDP của Nga giảm 1,8% trong tháng Một và tháng Hai. Xu hướng tiêu cực được ghi nhận trong nhiều ngành, bao gồm cả sản xuất, cũng như trong lĩnh vực xây dựng.

Đề cập ảnh hưởng từ các yếu tố lịch và thời tiết, bao gồm số ngày làm việc ít hơn và mùa Đông lạnh giá, nhưng Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng đây không phải là những lý do duy nhất khiến hoạt động kinh doanh sụt giảm.

Nhà lãnh đạo Nga đã chỉ thị chuẩn bị thêm các biện pháp để khôi phục tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả việc làm theo hướng có lợi cho các ngành công nghiệp tạo ra nhiều việc làm năng suất cao và có giá trị gia tăng lớn.

