Giải Oscar chuyển sang phát sóng trên YouTube từ năm 2029

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Từ năm 2029, lễ trao giải Oscar sẽ được phát sóng trực tiếp trên YouTube, đánh dấu bước chuyển lớn của ngành giải trí Mỹ trong bối cảnh truyền thông số dần thay thế các kênh truyền hình truyền thống.
Tượng Oscar
Tượng Oscar

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) cho biết YouTube sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar từ năm 2029, thay thế ABC - đơn vị phát sóng hiện tại.

Động thái này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp truyền thông khỏi các phương tiện truyền thống. Thỏa thuận này kéo dài đến năm 2033.

AMPAS cho hay YouTube đã ký kết một thỏa thuận "nhiều năm" để có quyền phát sóng giải Oscar toàn cầu độc quyền. Thỏa thuận này phản ánh sự thay đổi lớn trong ngành truyền thông, vốn đã bị xáo trộn bởi YouTube và các nền tảng phát trực tuyến như Netflix.

ABC, thuộc sở hữu của Disney, đã phát sóng giải Oscar suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ABC sẽ tiếp tục phát sóng lễ trao giải cho đến năm 2028.

AMPAS đã tổ chức đấu giá quyền phát sóng các chương trình trong những tuần gần đây, dẫn đến những đồn đoán rằng một công ty công nghệ lớn sẽ giành quyền phát sóng.

Theo thông tin chưa được công bố chi tiết, YouTube đã vượt qua ABC và các đối thủ khác trong cuộc đấu giá này.

PV
Oscar YouTube truyền hình giải thưởng truyền thông

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh scan từ cuốn sách Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.
Phối cảnh phân khu Parc Régent khu đô thị Park City.
Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng?
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.
Hàng triệu người hâm mộ LMHT chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam.
Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới
(Ngày Nay) - Việc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội là dấu ấn lớn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.
Các bạn học sinh tham gia vào hoạt động xử lý tình huống. Ảnh: Tuấn Nghĩa
Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.
Trung tá Lê Lam Hà cân bằng giữa bản lĩnh thép nơi tuyến đầu cấp cứu và tâm hồn yêu hoa tinh tế. Ảnh: NVCC
Chất lính trong một tâm hồn hoa
(Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.