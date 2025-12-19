Giải Oscar chuyển sang phát sóng trên YouTube từ năm 2029

(Ngày Nay) - Từ năm 2029, lễ trao giải Oscar sẽ được phát sóng trực tiếp trên YouTube, đánh dấu bước chuyển lớn của ngành giải trí Mỹ trong bối cảnh truyền thông số dần thay thế các kênh truyền hình truyền thống.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) cho biết YouTube sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar từ năm 2029, thay thế ABC - đơn vị phát sóng hiện tại.

Động thái này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp truyền thông khỏi các phương tiện truyền thống. Thỏa thuận này kéo dài đến năm 2033.

AMPAS cho hay YouTube đã ký kết một thỏa thuận "nhiều năm" để có quyền phát sóng giải Oscar toàn cầu độc quyền. Thỏa thuận này phản ánh sự thay đổi lớn trong ngành truyền thông, vốn đã bị xáo trộn bởi YouTube và các nền tảng phát trực tuyến như Netflix.

ABC, thuộc sở hữu của Disney, đã phát sóng giải Oscar suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ABC sẽ tiếp tục phát sóng lễ trao giải cho đến năm 2028.

AMPAS đã tổ chức đấu giá quyền phát sóng các chương trình trong những tuần gần đây, dẫn đến những đồn đoán rằng một công ty công nghệ lớn sẽ giành quyền phát sóng.

Theo thông tin chưa được công bố chi tiết, YouTube đã vượt qua ABC và các đối thủ khác trong cuộc đấu giá này.