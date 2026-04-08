Lớp học diễn xuất tại DANAFF IV thu hút hoa hậu và hàng trăm tài năng trẻ

(Ngày Nay) - Buổi casting khu vực phía Nam cho lớp diễn xuất cơ bản thuộc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) vừa diễn ra ngày 5/4/2026 tại TP. HCM. Hàng trăm ứng viên trẻ đã cùng tranh tài để giành suất học tập quý giá dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu.

Workshop Ươm mầm tài năng, phiên bản kế thừa từ chương trình Gặp gỡ mùa thu, đã tổ chức thành công 3 mùa nhờ sự phối hợp giữa Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Autumn Meeting. Workshop nhanh chóng khẳng định vị thế là bệ phóng đáng tin cậy cho các bạn trẻ yêu thích điện ảnh.

Sức hút lớn nhất đến từ sự dẫn dắt của nữ diễn viên – đạo diễn Lydia Park, người sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm và từng đào tạo nhiều ngôi sao hàng đầu showbiz Hàn Quốc. Phương pháp giảng dạy của cô kết hợp kỹ thuật nền tảng vững chắc với thực hành sâu về tâm lý nhân vật, mang đến cách tiếp cận hiện đại và thực tiễn.

Ban giám khảo casting cũng gây ấn tượng mạnh với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu điện ảnh Việt Nam, bao gồm đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn – diễn viên Hồng Ánh và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Các thí sinh có cơ hội hiếm có được nhận góp ý trực tiếp từ những nhà làm phim uy tín.

Điểm nhấn đặc biệt của buổi casting là sự góp mặt của Miss Global 2025 Nguyễn Đình Như Vân và Miss Cosmo Vietnam 2023 Bùi Xuân Hạnh. Hai Hoa hậu đã chủ động tranh tài cùng hàng trăm ứng viên khác với tâm thế học viên chân chính, mong muốn rèn luyện và nâng tầm kỹ năng diễn xuất thay vì hài lòng với danh hiệu sẵn có.

Có thể thấy, buổi casting không chỉ thử thách các gương mặt mới mà còn là “đấu trường” khốc liệt với cả những diễn viên trẻ đã có kinh nghiệm. Sự nghiêm túc cùng khát khao học hỏi không ngừng của các diễn viên trẻ đã khẳng định sức hút đặc biệt của Workshop Ươm mầm tài năng. Biến sân chơi này trở thành nơi không chỉ truyền đạt kỹ năng chuyên môn mà còn là cầu nối quan trọng giúp tài năng trẻ tiếp cận môi trường làm phim chuyên nghiệp mang tầm vóc quốc tế, nằm trong hệ sinh thái của DANAFF.

Workshop diễn xuất cơ bản năm nay thuộc khuôn khổ DANAFF 2026 (Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 tại Đà Nẵng. Các học viên trúng tuyển sẽ được miễn toàn bộ học phí, chi phí lưu trú và ăn uống, đồng thời có đặc quyền tham gia trực tiếp vào các hoạt động của Liên hoan phim. Sau TP. HCM, hành trình casting sẽ tiếp tục tại Hà Nội vào thứ Bảy ngày 11/4/2026. Riêng ứng viên miền Trung có thể nộp hồ sơ trực tuyến đến hết ngày 15/4/2026.