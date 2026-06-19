Hội báo toàn quốc 2026: Tìm lời giải cho báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên AI

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, chiều 19/6, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III đã chính thức khai mạc với chủ đề trọng tâm xoay quanh tương lai của báo chí trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Sự kiện thu hút đông đảo lãnh đạo cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, nhà báo trên cả nước tham dự, trong đó có đoàn công tác của Tạp chí Ngày Nay .

Phiên khai mạc diễn đàn mở đầu bằng tham luận tổng quan "Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, con đường nào cho Việt Nam" do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày.

Theo ông Lê Quốc Minh, AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong toàn bộ chuỗi hoạt động báo chí, từ sản xuất nội dung, phân phối thông tin đến cách công chúng tiếp cận tin tức. Các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh với tốc độ nhanh chưa từng có, giúp gia tăng hiệu quả vận hành của tòa soạn. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ này cũng đặt ra những thách thức mới đối với báo chí, đặc biệt là vấn đề nguồn thu và niềm tin của công chúng.

Theo nhận định tại diễn đàn, khi các nền tảng AI ngày càng có khả năng tổng hợp và phân phối thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, lượng truy cập vào các cơ quan báo chí có nguy cơ bị phân tán, kéo theo sự suy giảm doanh thu quảng cáo và các nguồn thu truyền thống. Điều đó buộc các tòa soạn phải nhanh chóng thích ứng để duy trì sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông số.

Để phát triển bền vững trong giai đoạn mới, ông Lê Quốc Minh cho rằng mô hình tòa soạn tương lai sẽ là sự kết hợp giữa con người và AI. Trong đó, công nghệ đảm nhiệm các công việc tự động hóa, phân tích dữ liệu và nghiên cứu hành vi độc giả, còn nhà báo tập trung vào điều tra, phân tích chuyên sâu và sản xuất những nội dung có giá trị riêng biệt mà máy móc khó thay thế.

Một trong những thông điệp đáng chú ý được đưa ra tại diễn đàn là báo chí không nên tiếp tục chạy theo lượng truy cập ngắn hạn. Thay vào đó, các cơ quan báo chí cần tập trung xây dựng cộng đồng độc giả trung thành, tăng cường tương tác, minh bạch thông tin và phát triển các nguồn thu dựa trên niềm tin của công chúng. Theo các chuyên gia, tương lai của báo chí không nằm ở việc sản xuất nhiều tin tức hơn mà ở khả năng giữ chân người đọc lâu hơn, tạo dựng niềm tin lớn hơn và xây dựng được cộng đồng độc giả bền vững.

Diễn đàn cũng ghi nhận nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đang sở hữu những lợi thế đáng kể để phát triển báo chí số như dân số trẻ, mức độ kết nối Internet cao và niềm tin tương đối lớn của công chúng đối với các cơ quan báo chí chính thống. Đây là nền tảng quan trọng để báo chí Việt Nam tận dụng công nghệ mới nhưng vẫn giữ được bản sắc và vai trò định hướng thông tin.

Tham dự Hội Báo toàn quốc 2026, đoàn Tạp chí Ngày Nay đã có dịp tìm hiểu các xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực truyền thông, tham quan các gian trưng bày của các cơ quan báo chí trên cả nước và tham gia các phiên thảo luận chuyên sâu về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong hoạt động báo chí. Những nội dung được chia sẻ tại diễn đàn được đánh giá là nguồn tham khảo hữu ích cho các cơ quan báo chí trong quá trình đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung và thích ứng với môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.

Theo chương trình, các phiên chuyên đề của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 20/6 với nhiều nội dung tập trung vào chuyển đổi số, mô hình kinh tế báo chí, chiến lược nội dung và ứng dụng AI trong tòa soạn hiện đại.