Ấn phẩm về Việt Nam tạo dấu ấn đặc biệt tại hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires

(Ngày Nay) - Những ấn phẩm về Việt Nam tại hội chợ sách không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với độc giả quốc tế

Hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires lần thứ 50 (Filba) đang diễn ra sôi động tại thủ đô Argentina, quy tụ 37 quốc gia cùng gần 500 nhà xuất bản, mang đến hàng chục nghìn đầu sách phong phú, phản ánh bức tranh đa sắc của ngành xuất bản toàn cầu.

Hội chợ được tổ chức tại khu triển lãm La Rural, quận Palermo, trên diện tích hơn 45.000m2, do Quỹ Sách phối hợp với chính quyền thành phố tổ chức.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm, sự kiện năm nay không chỉ mở rộng về quy mô mà còn được đầu tư chiều sâu về nội dung; kết hợp hài hòa giữa việc tôn vinh các giá trị văn hóa-lịch sử của Argentina và giới thiệu những xu hướng sáng tạo mới của ngành xuất bản hiện đại. Peru được chọn là quốc gia khách mời danh dự.

Hội chợ bao quát nhiều thể loại, từ sách thiếu nhi đến các ấn phẩm chính trị, khoa học; 24 tỉnh, thành của Argentina đều có không gian trưng bày riêng. Đáng chú ý, các khu sách thiếu nhi được thiết kế sinh động, đầy màu sắc; không chỉ là nơi đọc sách mà còn trở thành không gian trải nghiệm, khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách cho thế hệ trẻ.

Sự hiện diện của các ấn phẩm về Việt Nam cũng tạo dấu ấn đặc biệt tại hội chợ. Nhà xuất bản Acercándonos Ediciones của Argentina giới thiệu tới bạn đọc tiếng Tây Ban Nha cuốn “Tuyển tập Hồ Chí Minh” cùng tác phẩm “Ba trận chiến quyết định” của nhà báo Cuba Luis Arce, người từng tác nghiệp tại Việt Nam trong thời chiến.

Những cuốn sách này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với độc giả quốc tế; thu hút sự quan tâm của cả bạn đọc Argentina lẫn du khách nước ngoài.

Ông Fernando Roperto, Giám đốc kiêm Tổng biên tập nhà xuất bản Acercándonos Ediciones, cho biết năm nay là một dấu mốc đặc biệt; đồng thời nhấn mạnh định hướng xuất bản dựa trên tinh thần đoàn kết quốc tế và mong muốn đưa các tác phẩm về những dân tộc đấu tranh vì độc lập đến gần hơn với công chúng. Theo ông, Việt Nam luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên trong hoạt động xuất bản của đơn vị.

Bên cạnh hoạt động trưng bày sách, hội chợ còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề nhằm thúc đẩy văn hóa đọc; với các nghiên cứu khoa học chỉ ra vai trò quan trọng của việc đọc đối với sự phát triển tư duy và cá nhân. Hội chợ kéo dài trong 3 tuần và sẽ bế mạc vào ngày 11/5. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất của thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.