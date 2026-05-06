Ấn phẩm về Việt Nam tạo dấu ấn đặc biệt tại hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Những ấn phẩm về Việt Nam tại hội chợ sách không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với độc giả quốc tế
Nhà xuất bản Acercándonos Ediciones của Argentina giới thiệu tới bạn đọc tiếng Tây Ban Nha cuốn “Tuyển tập Hồ Chí Minh” cùng tác phẩm “Ba trận chiến quyết định” của nhà báo Cuba Luis Arce – người từng tác nghiệp tại Việt Nam trong thời chiến.
Nhà xuất bản Acercándonos Ediciones của Argentina giới thiệu tới bạn đọc tiếng Tây Ban Nha cuốn “Tuyển tập Hồ Chí Minh” cùng tác phẩm “Ba trận chiến quyết định” của nhà báo Cuba Luis Arce – người từng tác nghiệp tại Việt Nam trong thời chiến.

Hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires lần thứ 50 (Filba) đang diễn ra sôi động tại thủ đô Argentina, quy tụ 37 quốc gia cùng gần 500 nhà xuất bản, mang đến hàng chục nghìn đầu sách phong phú, phản ánh bức tranh đa sắc của ngành xuất bản toàn cầu.

Hội chợ được tổ chức tại khu triển lãm La Rural, quận Palermo, trên diện tích hơn 45.000m2, do Quỹ Sách phối hợp với chính quyền thành phố tổ chức.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm, sự kiện năm nay không chỉ mở rộng về quy mô mà còn được đầu tư chiều sâu về nội dung; kết hợp hài hòa giữa việc tôn vinh các giá trị văn hóa-lịch sử của Argentina và giới thiệu những xu hướng sáng tạo mới của ngành xuất bản hiện đại. Peru được chọn là quốc gia khách mời danh dự.

Hội chợ bao quát nhiều thể loại, từ sách thiếu nhi đến các ấn phẩm chính trị, khoa học; 24 tỉnh, thành của Argentina đều có không gian trưng bày riêng. Đáng chú ý, các khu sách thiếu nhi được thiết kế sinh động, đầy màu sắc; không chỉ là nơi đọc sách mà còn trở thành không gian trải nghiệm, khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách cho thế hệ trẻ.

Ấn phẩm về Việt Nam tạo dấu ấn đặc biệt tại hội chợ Sách Quốc tế Buenos Aires ảnh 1
Hội chợ bao quát nhiều thể loại, từ sách thiếu nhi đến các ấn phẩm chính trị, khoa học. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Sự hiện diện của các ấn phẩm về Việt Nam cũng tạo dấu ấn đặc biệt tại hội chợ. Nhà xuất bản Acercándonos Ediciones của Argentina giới thiệu tới bạn đọc tiếng Tây Ban Nha cuốn “Tuyển tập Hồ Chí Minh” cùng tác phẩm “Ba trận chiến quyết định” của nhà báo Cuba Luis Arce, người từng tác nghiệp tại Việt Nam trong thời chiến.

Những cuốn sách này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với độc giả quốc tế; thu hút sự quan tâm của cả bạn đọc Argentina lẫn du khách nước ngoài.

Ông Fernando Roperto, Giám đốc kiêm Tổng biên tập nhà xuất bản Acercándonos Ediciones, cho biết năm nay là một dấu mốc đặc biệt; đồng thời nhấn mạnh định hướng xuất bản dựa trên tinh thần đoàn kết quốc tế và mong muốn đưa các tác phẩm về những dân tộc đấu tranh vì độc lập đến gần hơn với công chúng. Theo ông, Việt Nam luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên trong hoạt động xuất bản của đơn vị.

Bên cạnh hoạt động trưng bày sách, hội chợ còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề nhằm thúc đẩy văn hóa đọc; với các nghiên cứu khoa học chỉ ra vai trò quan trọng của việc đọc đối với sự phát triển tư duy và cá nhân. Hội chợ kéo dài trong 3 tuần và sẽ bế mạc vào ngày 11/5. Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất của thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.

PV
Hội chợ Sách Con người Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ "đại dịch số"
Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ "đại dịch số"
(Ngày Nay) - Một báo cáo mới do các cơ quan Liên hợp quốc công bố ngày 5/5 cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một “đại dịch số” nếu các mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi các quốc gia phối hợp hành động để tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng số.
Khẳng định lập trường, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Khẳng định lập trường, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
(Ngày Nay) - Ngày 5/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2026 đến ngày 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
Ảnh minh họa.
Xanh hóa ngành vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết
(Ngày Nay) -Chia sẻ tại Hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững” chiều ngày 5/5/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định: xanh hóa ngành vật liệu xây dựng không chỉ là một xu hướng, mà trở thành yêu cầu cấp thiết của phát triển.
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
Một cảnh trong phim “Y Vân” có nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp (trái) và Khoa Hà (phải)
“Y Vân” - phim về nhạc sĩ “60 năm cuộc đời” đoạt giải tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.