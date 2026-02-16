Hội nghị An ninh Munich: G7 nhất trí phối hợp ứng phó các thách thức toàn cầu

(Ngày Nay) - Các ngoại trưởng G7 nhất trí phối hợp hành động nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình công bằng, lâu dài ở Ukraine, đồng thời tăng cường hợp tác với đối tác cùng chí hướng và các nước Nam bán cầu.

Ngày 14/2, tại cuộc họp bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức, các ngoại trưởng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí phối hợp hành động nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine và ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu.

Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của các ngoại trưởng G7 kể từ khi Pháp đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm trong năm nay.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện nhiều rạn nứt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi ý định mua vùng lãnh thổ Greenland từ Đan Mạch, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đề xuất này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều quốc gia thành viên NATO, trong đó có Pháp và Anh.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết các ngoại trưởng G7 đã tái khẳng định sự đồng thuận với Ukraine, hướng tới mục tiêu đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở nước này.

Ông Motegi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với các quốc gia "cùng chí hướng" nhằm nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Cũng theo Ngoại trưởng Nhật Bản, tại cuộc họp, G7 cùng với đại diện Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí rằng cần tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển và mới nổi ở khu vực Nam bán cầu.

Trong khi đó, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Rubio cũng trao đổi với các đối tác G7 về những thách thức an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Tây bán cầu.

Năm ngoái, các ngoại trưởng G7 cũng đã nhóm họp bên lề Hội nghị An ninh Munich. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp khẳng định quyết tâm phối hợp hành động nhằm đạt được "một nền hòa bình bền vững" tại Ukraine cũng như cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.