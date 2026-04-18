Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation

(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.

Với gần ba thập kỷ hoạt động, Trung tâm Thông tin UNESCO luôn kiên định với sứ mệnh nghiên cứu khoa học, phát hành và phổ biến tri thức phục vụ cộng đồng. Trung tâm đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường học thuật cởi mở, thúc đẩy hội nhập quốc tế và lan tỏa tinh thần UNESCO đến với đông đảo công chúng.

Trong khi đó, Art Nation là ấn phẩm mỹ thuật song ngữ duy nhất và hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sâu về nghiên cứu, phê bình và phổ biến kiến thức nghệ thuật. Những năm gần đây, tạp chí đã xây dựng được không gian đối thoại chuyên môn cao, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa giới nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm và những người yêu nghệ thuật.

Đánh dấu cho sự khởi đầu hợp tác cùng UNET là ấn phẩm Art Nation #10 mang chủ đề “Nghệ thuật vị hiền tài”. Trong số này, chúng tôi đem đến những câu chuyện về các nhà bảo trợ nghệ thuật có tầm nhìn xa, hay các chính sách bảo trợ với định hướng rõ ràng, mang tính chiến lược cho nền văn hoá - nghệ thuật Việt Nam. Chúng tôi tin rằng nghệ thuật, về bản chất, là một phần không thể thiếu của xã hội, cần được tập thể nuôi dưỡng, trân trọng, giữ gìn và lên kế hoạch cho tương lai.

Tính cam kết bền vững giữa hai bên còn thể hiện qua chặng thứ hai của triển lãm “Trời, Non, Nước|Allusive Panorama|Ciel, Vitalité, Reflet” – chuỗi triển lãm hội họa hồi cố đầu tiên của Vua Hàm Nghi tại Việt Nam. Diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ 24/04 đến 10/05, sự kiện là minh chứng cho nỗ lực chung của UNET và Art Nation trong việc bảo tồn và tôn vinh những giá trị lịch sử - văn hóa giàu đẹp. Sự đồng hành của Trung tâm trong triển lãm góp phần mở rộng phạm vi lan tỏa, đưa câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của Vua Hàm Nghi đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Sự kiện hợp tác này cũng thể hiện rõ tinh thần của UNESCO thông qua Công ước 2005 về Bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Khi đa dạng văn hóa được công nhận là tài sản chung của nhân loại, nó trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là động lực sáng tạo và gắn kết xã hội, việc kết nối giữa một trung tâm thông tin thuộc hệ sinh thái UNESCO với một ấn phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp là bước đi tự nhiên, đầy tính cấp thiết.

Việc gặp gỡ giữa hai thiết chế văn hóa sẽ hình thành cây cầu nối tri thức vững chắc, nơi thông tin được kiểm chứng một cách khoa học, tri thức được lan tỏa sâu rộng và các hoạt động nghệ thuật được nhìn nhận trong bối cảnh văn hóa - xã hội rộng lớn hơn.

Thông qua sự kết nối này, Trung tâm Thông tin UNESCO hy vọng nghệ thuật sẽ thực sự đứng ở vị trí trung tâm, góp phần thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đây cũng là những đóng góp thiết thực, cụ thể vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững mà UNESCO và Việt Nam đang cùng hướng tới.