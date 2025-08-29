Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng 2/9

(Ngày Nay) - Ngày 29/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945- 2/9/2025), Chính phủ đã quyết định trao tặng mỗi công dân Việt Nam 100.000 đồng thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Ngày 29/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID với tài khoản ngân hàng.

Tích hợp tài khoản an sinh để nhận tiền

Cục C06 cho biết: "để thực hiện chi trả tiền quà tặng dịp 2/9 theo chỉ đạo của Chính phủ, "chủ hộ" gia đình thực hiện tích hợp tài khoản an sinh để nhận tiền cho thành viên trong hộ gia đình thuận tiện hơn."

Theo hướng dẫn của Cục C06, để nhận được khoản tiền hỗ trợ này, người dân làm theo các bước.

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2: Chọn An sinh xã hội, chọn Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước: Chọn ngân hàng liên kết.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản (Nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5: Xác nhận, Gửi yêu cầu thành công.

Sau khi thực hiện các bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản ngay trên ứng dụng VNeID hoặc thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký. Ngoài ra, trường hợp không có tài khoản ngân hàng (cũng không mở tài khoản mới), người dân có thể nhận trực tiếp.

Cảnh báo lừa đảo

Cũng theo Cục C06, vừa qua, một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về chính sách này để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi. Lợi dụng thông tin này, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an các xã, phường tại các địa phương đã gửi đi thông tin cảnh báo sau: Thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng", "điền thông tin để nhận tiền," "cài đặt VNeID để nhận quà;" giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để "xác thực"; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Từ những thông tin trên, cơ quan chức năng lưu ý người dân: Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như Ủy ban Nhân dân xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức.

Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

