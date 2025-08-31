Hy vọng mới cho trẻ dị tật van tim bẩm sinh

(Ngày Nay) - Theo kết quả một nghiên cứu mới do các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Duke (Mỹ) thực hiện, kỹ thuật cấy ghép tim một phần có thể mang lại giải pháp điều trị đột phá cho trẻ em mắc dị tật van tim bẩm sinh đe dọa tính mạng, nhất là trong bối cảnh nguồn tim hiến tặng toàn phần luôn khan hiếm.
Hy vọng mới cho trẻ dị tật van tim bẩm sinh

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA, 19 bệnh nhi đã được cấy ghép van tim từ người hiến. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 2 ngày tuổi, còn lại đều dưới 16 tuổi. Kết quả theo dõi trung bình 6 tháng cho thấy tất cả các van được ghép đều hoạt động bình thường, đồng thời tiếp tục phát triển song song với sự phát triển tự nhiên của cơ thể trẻ.

Theo Tiến sĩ Joseph Turek, trưởng nhóm nghiên cứu, ưu điểm nổi bật của phương pháp này là các van tim mới không chỉ đảm bảo chức năng tốt, mà nhu cầu thuốc ức chế miễn dịch cũng thấp hơn so với ghép tim toàn phần. Ông nhấn mạnh: "Nghiên cứu này cho thấy ghép tim một phần không chỉ là thành công y học, mà còn là lựa chọn linh hoạt có thể được áp dụng cho nhiều bệnh lý tim mạch khác nhau. Đây thực sự là một tin vui lớn cho bệnh nhi và gia đình của các em”.

Trong nhiều trường hợp, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật “cấy ghép domino” tức là những bệnh nhi cần ghép tim toàn phần vì các bệnh lý không liên quan đến van tim sẽ hiến lại các van tim cũ còn hoạt động tốt cho những bệnh nhân chỉ cần ghép một phần. Tính đến nay, chưa có trường hợp nào phải can thiệp phẫu thuật bổ sung trên van tim mới được ghép, cũng như chưa ghi nhận biến chứng nghiêm trọng liên quan đến thuốc ức chế miễn dịch.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng cần thêm thời gian để xác định hiệu quả lâu dài của phương pháp này. Họ nêu rõ cấy ghép tim một phần “không phải là giải pháp vạn năng, nhưng là bước tiến đầy hứa hẹn, mở ra hướng đi mới trong điều trị dị tật van tim bẩm sinh.

sức khoẻ dị tật van tim bẩm sinh trẻ em

