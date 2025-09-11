IJC Festival 2025: Sắc lửa rực rỡ trong từng khung hình

(Ngày Nay) - Bộ ảnh tuyển Ban Văn nghệ của IJC Festival 2025: “Trạng Rạng” chính thức ra mắt với những khung hình độc đáo tạo nên dấu ấn riêng, phản chiếu tinh thần trẻ trung hiện đại, tràn đầy sức sống.

Với chủ đề “Trạng Rạng”, IJC Festival 2025 mang đến hình ảnh Trạng nguyên “áo gấm về làng” được tái hiện trong một diện mạo mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và nét đẹp đương đại. Bộ ảnh chủ đạo của sự kiện sử dụng tông màu đỏ nổi bật, điểm xuyết ánh vàng, tạo nên sức hút nghệ thuật mạnh mẽ. Điểm nhấn đặc biệt là chất liệu lụa – biểu tượng văn hóa dân tộc, được lồng ghép tinh tế, mang lại sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại.

Anh Tiến Đạt, Trưởng Ban Truyền thông, chia sẻ: “Lụa với sắc đỏ chủ đạo không chỉ gợi cảm giác may mắn, thăng tiến mà còn tạo hiệu ứng rực rỡ, óng ánh, thể hiện sự huy hoàng của một khởi đầu mới. Đây là cách chúng tôi truyền tải thông điệp chương trình một cách nghệ thuật và ý nghĩa.”

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức khéo léo kết hợp những động tác uyển chuyển của các “cây tài năng” từ Đội Hát, Đội Múa và Đội Nhảy với sự mềm mại của lụa. Những dải lụa trở thành sợi dây kết nối linh hoạt, tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, đồng thời thể hiện tinh thần trẻ trung, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết của IJC Festival 2025.

Bộ ảnh tuyển thành viên Ban Văn nghệ IJC Festival 2025 là kết quả của sự nỗ lực từ anh Nguyễn Thái, Phó Đội Ảnh, cùng các cộng sự. “Thách thức lớn nhất là tạo ra bộ ảnh vừa mang nét độc đáo, đậm chất nghệ thuật của Ban Văn nghệ, vừa hài hòa với các đội, ban khác. May mắn thay, sản phẩm đã thành công, đáp ứng kỳ vọng của Ban Tổ chức”, anh Thái chia sẻ.

Với ý tưởng sáng tạo và hình ảnh giàu sức gợi, bộ ảnh không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ mà còn thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Tổ chức. Đây là lời chào đầy nhiệt huyết, mở màn cho buổi tuyển thành viên Ban Văn nghệ và Ban Tổ chức sự kiện, chính thức diễn ra vào ngày 11/9.