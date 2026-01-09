(Ngày Nay) - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp tổ chức công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải Vô địch U19 quốc gia - Cúp Modern 2025/2026.

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia - Cúp Modern 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-27/1, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hưng Yên), với sự tham dự của 12 đội bóng, gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF-CAND (chủ nhà), Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú cho biết: Đây là lần đầu tiên Acecook Việt Nam đồng hành cùng vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia trong vai trò nhà tài trợ chính. Sự hợp tác này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Acecook Việt Nam, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển chuyên nghiệp, bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam.

Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự đồng hành tích cực của nhà tài trợ, cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội bóng, vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/2026 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn, đồng thời trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội. Theo đó 12 đội được chia vào ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào Tứ kết.