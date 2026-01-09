Bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải Vô địch U19 quốc gia

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp tổ chức công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải Vô địch U19 quốc gia - Cúp Modern 2025/2026.
Bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải Vô địch U19 quốc gia

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia - Cúp Modern 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-27/1, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hưng Yên), với sự tham dự của 12 đội bóng, gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF-CAND (chủ nhà), Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú cho biết: Đây là lần đầu tiên Acecook Việt Nam đồng hành cùng vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia trong vai trò nhà tài trợ chính. Sự hợp tác này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Acecook Việt Nam, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển chuyên nghiệp, bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam.

Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự đồng hành tích cực của nhà tài trợ, cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội bóng, vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/2026 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn, đồng thời trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội. Theo đó 12 đội được chia vào ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào Tứ kết.

PV
bóng đá u19 Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ thiết bị giáo dục thông minh - VRobot sau khi được hoàn thện sẽ giúp học sinh hiểu biết về lập trình, có thể tự sáng tạo riêng cho mình. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN
Năm 2026 - Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược
(Ngày Nay) - Năm 2026, Ủy ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tập trung xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) gia cho 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược với 11 nhóm ngành và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược.
Thúc đẩy hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu
Thúc đẩy hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu
(Ngày Nay) - Ngày 8/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp bà Hilde Solbakken, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam để trao đổi về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1971–2026).
Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2026
Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2026
(Ngày Nay) - Ngày 8/1, Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro (Indonesia) đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026, khẳng định vai trò ngày càng cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại diễn đàn đa phương quan trọng này.
Ảnh minh hoạ.
Chênh lệch đáng lo ngại về chất lượng chăm sóc y tế tại Israel
(Ngày Nay) - Báo cáo Chỉ số chất lượng và dịch vụ năm 2025 của Bộ Y tế Israel công bố ngày 8/1 cho thấy chênh lệch lớn về chất lượng điều trị giữa các bệnh viện công, đặc biệt tại các khoa nội – tuyến điều trị đang chịu áp lực ngày càng gia tăng.
Kazakhstan thúc đẩy cải cách từng bước gắn với ổn định phát triển
Kazakhstan thúc đẩy cải cách từng bước gắn với ổn định phát triển
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nhiều bất định toàn cầu, Kazakhstan đang triển khai chương trình cải cách chính trị và quản trị nhà nước theo hướng tiến hóa, kết hợp điều chỉnh thể chế, phát triển nông thôn và chuyển đổi số, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm ổn định lâu dài.
Triển vọng thị trường bất động sản 2026: tăng nguồn cung, ổn định giá, lấy an sinh làm trụ cột
Triển vọng thị trường bất động sản 2026: tăng nguồn cung, ổn định giá, lấy an sinh làm trụ cột
(Ngày Nay) -Chia sẻ tại diễn đàn “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Xây dựng tổ chức chiều 8/1 tại Saigon Marina IFC, TS Nguyễn Văn Đính Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định: giá BĐS trong thời gian tới khó giảm song đã được kiểm soát và ổn định hơn do nguồn cung tăng mạnh cùng sự can thiệp và điều tiết hiệu quả của chính sách vĩ mô.