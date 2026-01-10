Chương trình nghệ thuật "Đạo học": Tái hiện không gian khoa cử tại Văn Miếu

(Ngày Nay) - 950 năm Quốc Tử Giám là 950 năm gìn giữ và lan tỏa Đạo học Việt Nam – nơi sự học được đặt trên nền tảng đạo lý, nơi tri thức gắn liền với trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Tối 9/1, chương trình nghệ thuật “Đạo học” diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Chương trình “Đạo học” tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của cha ông, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại: Lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc.

Thông qua hình ảnh thế hệ học trò hôm nay tiếp bước con đường tri thức của tiền nhân, chương trình gửi đi thông điệp: Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ, mà là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau.

Chuỗi hoạt động không chỉ là dịp ôn lại những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học, để Đạo học tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong thời đại mới.

Tại khu vực Giếng Thiên Quang, chương trình nghệ thuật “Đạo học” tôn vinh những giá trị cốt lõi của Đạo học Việt Nam gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Thông qua nghệ thuật trình diễn với hình ảnh ông đồ, học trò (môn sinh Nhân Mỹ học đường) cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh, sinh viên và nghệ sỹ, chương trình khắc họa sinh động hành trình của Đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long-Hà Nội trong đời sống hôm nay.

Trong ngày 9/1, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức hoạt động diễu hành của 950 học sinh lớp 1 và lớp 2, mặc áo dài truyền thống có khắc họa biểu tượng kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Cuộc diễu hành diễn ra từ khu nội tự Văn Miếu-Quốc Tử Giám sang Hồ Văn, mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cho sự tiếp nối liên tục của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và niềm tin vào thế hệ tương lai – những mầm non đang tiếp bước con đường tri thức mà cha ông đã vun bồi suốt gần một thiên niên kỷ.