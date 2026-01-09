Khởi động, kết nối nguồn lực để xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị ở Hà Nội

(Ngày Nay) - Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo” trong ngày 10-11/1, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi ý tưởng, mở đầu hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026. Đây cũng là dịp khởi động các nhiệm vụ trọng tâm, đặt nền móng cho quá trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị Hà Nội, bắt đầu từ Lễ hội năm 2026.

“Tụ hội Sáng tạo” hướng tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc đồng tổ chức. Sẽ có hơn 200 đơn vị sáng tạo đa dạng của Hà Nội tham gia chuỗi hoạt động trong chương trình, bao gồm các thành viên Mạng lưới Không gian sáng tạo Hà Nội, các thương hiệu thiết kế, nhà sáng tạo, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp…

Các hoạt động của chương trình nhằm giới thiệu sáng kiến của cộng đồng sáng tạo thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa; tôn vinh tinh thần sáng tạo và giải pháp đổi mới trong cộng đồng sáng tạo; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa có tính thiết kế, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật, tập trung vào sản phẩm sẵn sàng thương mại của các nhà thiết kế, nghệ nhân. nhà sản xuất địa phương. Chương trình góp phần tìm kiếm cơ hội thúc đẩy kết nối, xúc tiến và phát triển thương mại giữa các chủ thể thực hành sáng tạo với các nhà bán lẻ, bán buôn, đơn vị cung cấp giải pháp quà tặng, đơn vị xuất khẩu và đối tác thị trường; giới thiệu Đề án khảo sát những không gian tiềm năng trở thành không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo của Hà Nội.

Chương trình còn là thực hiện hoạt động gặp gỡ, kết nối và trao đổi hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý văn hóa và đối tác sáng tạo, qua đó hình thành mạng lưới liên kết đa chiều, hỗ trợ phát triển sáng kiến, sản phẩm và mô hình công nghiệp văn hóa trong hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô.

Trong khuôn khổ Chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, sáng 10/1 sẽ diễn ra khai mạc triển lãm tranh “Chất địa phương” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm. Triển lãm do UNESCO phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng TiredCity tổ chức với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO. Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 10-18/1/2026, giới thiệu 89 tác phẩm tiêu biểu, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của các họa sĩ trẻ.