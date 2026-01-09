Giao thoa văn hóa Việt Nam - Ấn Độ trong “Vạn dặm yêu em”

(Ngày Nay) -Sau hành trình phát hành ấn tượng tại Ấn Độ, Hàn Quốc và sắp tới là Trung Quốc, bộ phim “Vạn dặm yêu em” (Love in Vietnam) - dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Ấn Độ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam ngày 9/1/2026.

Trước đó, bộ phim đã được công bố tại Liên hoan phim Cannes 2024, chính thức trình chiếu toàn cầu tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2025, cũng như nhận được giải thưởng Best Film of Asia (Phim xuất sắc nhất châu Á) và Best Director of Asia (Đạo diễn xuất sắc nhất châu Á) tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul Global Movie Awards).

Câu chuyện tình yêu vượt biên giới

Vạn dặm yêu em là câu chuyện về mối tình 8 năm giữa Manav (Shantanu Maheshwari) - chàng trai đam mê âm nhạc xuất thân từ một gia đình tỷ phú ở Ấn Độ và Linh (Khả Ngân) - nữ nghệ sĩ trẻ Việt Nam tài năng, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Tình yêu giữa họ bắt đầu nảy nở khi Manav vô tình nhìn thấy bức tranh của Linh và nhận ra nhận ra sự đồng điệu sâu sắc giữa hai tâm hồn yêu nghệ thuật.

Thế nhưng, hạnh phúc vừa chớm nở thì những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa đã khiến họ phải chia xa. Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa để Manav gặp Linh ở Việt Nam, nhưng liệu tình yêu có thể vượt qua khoảng cách, thời gian và tổn thương để một lần nữa được hồi sinh, viết tiếp câu chuyện còn dở dang của họ?

Bên cạnh câu chuyện tình yêu vượt biên giới, điểm nhấn đáng chú ý của Vạn dặm yêu em còn nằm ở đại cảnh hôn lễ hoành tráng, nơi những khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ được dung hòa trong không gian lễ hội rực rỡ. “Từng nghi lễ, từng giai điệu trong lễ cưới đều cho thấy sự đồng hành, thấu hiểu lẫn nhau giữa Manav và Linh, cũng như tinh thần kết nối giữa hai nền văn hóa” - đạo diễn Rahhat Shah Kazmi, chia sẻ.

Nét độc đáo trong hôn lễ Ấn Độ

Theo quan niệm của người Ấn Độ, hôn nhân không chỉ là sự gắn kết trong hiện tại mà còn là mối duyên được nối dài qua nhiều kiếp sống. Đám cưới vì thế trở thành một sự kiện thiêng liêng, đánh dấu sự hòa hợp giữa gia đình, cộng đồng và vũ trụ. Chính ý niệm này đã tạo nên nét riêng biệt cho các lễ cưới ở Ấn Độ, trong đó nổi bật là chuỗi nghi thức giàu tính biểu tượng, vừa trang trọng vừa ý nghĩa.

Ở Vạn dặm yêu em, đám cưới theo truyền thống Ấn Độ được tái hiện một cách sống động và giàu cảm xúc qua ngôn ngữ điện ảnh đầy mê hoặc. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, tác phẩm đã cho thấy một không gian tiệc cưới vô cùng xa hoa, lộng lẫy và ngập tràn sắc màu như một lễ hội thực thụ. Với hơn 100 diễn viên Ấn Độ và gần 500 diễn viên quần chúng, nhóm nhảy, nhạc công người Việt Nam, khung cảnh lễ cưới sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú, đa dạng nhưng cũng không kém phần đặc sắc.

Không chỉ dừng lại ở đó, phục trang và trang sức trong phim cũng được đầu tư công phu đến từng chi tiết. Đặc biệt, tạo hình nhân vật Linh (Khả Ngân) trong trang phục truyền thống Ấn Độ trở thành điểm nhấn nổi bật, với những bộ lehenga và saree họa tiết tinh xảo kết hợp cùng các món trang sức cầu kỳ, tôn lên vẻ sang trọng và quý phái.

Một trong những yếu tố không thể thiếu của các tác phẩm điện ảnh Bollywood chính là âm nhạc, và Vạn dặm yêu em cũng không ngoại lệ. Những giai điệu sôi động, giàu tiết tấu kết hợp cùng nhịp trống dhol tạo nên bầu không khí nhộn nhịp đậm chất lễ hội. Những màn đồng diễn quy mô với vũ điệu ấn tượng càng làm nổi bật sự náo nhiệt tưng bừng của lễ cưới.

Sự chỉn chu trong bối cảnh, chăm chút trong phục trang cùng nhịp điệu rộn ràng của âm nhạc đã tạo ra một lễ cưới vừa quen thuộc vừa mới mẻ, giúp khán giả Việt Nam dễ dàng kết nối với một nền văn hóa tưởng chừng rất xa về địa lý nhưng lại gần gũi về mặt tinh thần. Ở đó, đám cưới không chỉ là thời khắc của riêng đôi trẻ mà còn là cuộc vui chung của gia đình, với sự hiện diện của đông đảo khách mời và những lời chúc phúc cho một mối duyên bền chặt.

Việt Nam qua ống kính Bollywood

Không chỉ gây ấn tượng với lễ cưới mang đậm màu sắc Ấn Độ, Vạn dặm yêu em còn mang đến cho khán giả những thước phim đầy thi vị về những miền đất tuyệt đẹp của Việt Nam. Qua những cảnh quay được chăm chút tỉ mỉ, Việt Nam hiện lên đầy cuốn hút với những bờ biển trong xanh của Đà Nẵng, nét trầm mặc, cổ kính của Hội An, và nhịp sống hiện đại, phóng khoáng của thành phố mang tên Bác.

Đặc biệt, Đà Lạt và Phú Quốc là hai địa điểm góp phần khắc họa rõ nét bối cảnh vừa thơ mộng vừa hiện đại của bộ phim. Đà Lạt, với Samten Hills và Đại Bảo Tháp Kinh Luân, mở ra một không gian linh thiêng, nơi cảm xúc của các nhân vật được lắng lại và trở nên sâu sắc. Trong khi đó, Phú Quốc ghi dấu với những khoảnh khắc lãng mạn đắt giá, như màn pháo hoa thắp sáng cả bầu trời hay nụ hôn giữa Linh và Manav trên Cầu Hôn.

Theo đạo diễn Rahhat Shah Kazmi, Việt Nam không chỉ là bối cảnh mà là một “nhân vật” đặc biệt, chứng kiến và tác động đến chuyện tình của Manav và Linh. Chính không gian, nhịp sống và con người nơi đây đã trở thành chất liệu góp phần định hình cảm xúc, suy nghĩ cũng như những lựa chọn mang tính quyết định của họ.

Vì thế, mỗi địa danh Việt Nam xuất hiện trong tác phẩm đều góp phần làm dày thêm chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện, thay vì chỉ là những khuôn hình phô diễn đơn thuần. Nhờ đó, câu chuyện tình yêu của đôi nhân vật chính không chỉ được kể bằng lời thoại, mà còn được dẫn dắt và nâng đỡ bởi chính không gian mà họ đi qua.

Với góc nhìn điện ảnh lãng mạn và hiện đại của các nhà làm phim Ấn Độ, Vạn dặm yêu em hứa hẹn sẽ là một tác phẩm quảng bá hình ảnh Việt Nam đầy ấn tượng. Sự giao thoa giữa lăng kính thẩm mỹ Bollywood và bối cảnh Việt Nam sẽ đem đến một trải nghiệm điện ảnh mới mẻ cho khán giả trong nước, đồng thời đưa vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.