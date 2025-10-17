IMF cảnh báo AI làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo

(Ngày Nay) - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 16/10 cho rằng làn sóng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), chủ yếu tập trung tại Mỹ, có thể đóng góp từ 0,1 - 0,8% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng xu hướng này cũng tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng khoảng cách phát triển giữa các nước.

Phát biểu tại Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington (Mỹ), bà Georgieva nhấn mạnh: “Nếu có thể khai thác được mức tăng trưởng như vậy thì sẽ đóng góp đáng kể cho kinh tế toàn cầu”. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư này cũng sẽ gây ra những rủi ro nhất định, cũng như có thể trở thành nguyên nhân gây ra chênh lệch phát triển giữa các quốc gia và giữa các khu vực.

Liên quan đến vấn đề này, phát biểu tại một sự kiện khác ở thủ đô London, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Anh (MI5) Ken McCallum cảnh báo các hệ thống AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người có thể trở thành mối đe dọa an ninh trong tương lai. Ông cho biết các cơ quan an ninh Anh đang sử dụng AI để tăng hiệu quả hoạt động, nhưng các các tổ chức khủng bố cũng đang khai thác công nghệ này cho mục đích tuyên truyền nhằm lôi kéo và xúi giục mọi người tham gia các hoạt động phi pháp, trong khi các tác nhân nước ngoài lợi dụng AI để tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Giám đốc MI5 nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị các biện pháp để đối phó với các mối đe dọa khi các hệ thống AI có thể vượt khỏi sự kiểm soát của con người.

IMF AI khoảng cách giàu nghèo đe dọa an ninh kinh tế toàn cầu

