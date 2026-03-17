Tăng cường hỗ trợ nhân đạo các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông

(Ngày Nay) - Ngày 17/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) tuyên bố nước này sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Iran, Jordan, Liban và Iraq trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ ba.

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh cuộc chiến đã gây “thảm họa nhân đạo nghiêm trọng” và ông hy vọng viện trợ sẽ phần nào giúp giảm bớt những khó khăn cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, chấm dứt giao tranh và ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo lan rộng.

Thông báo về viện trợ nhân đạo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh. Theo Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra quyết định trên do xung đột mở rộng tại Trung Đông và Mỹ đang hối thúc nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, hỗ trợ gửi tàu chiến để đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz.

Thời gian qua, Trung Quốc đã nỗ lực tìm kiếm vai trò trung gian nhằm hạ nhiệt leo thang xung đột ở Trung Đông. Trong cuộc gặp gần đây với Ngoại trưởng Saudi Arabia (Arập Xêút) Faisal bin Farhan, Đặc phái viên của Trung Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, ông Trác Tuyển (Zhai Jun), kêu gọi các bên liên quan hạ nhiệt căng thẳng.

Trong diễn biến liên quan, một số quốc gia ở Trung Á và Tây Á cũng đã gửi hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Iran.

Phóng viên TTXVN tại khu vực này chho biết chính quyền Uzbekistan thông báo đã gửi thực phẩm như bột mì, gạo, đường, mì ống, dầu hướng dương và đồ hộp, cùng với thuốc men và vật tư y tế cho người dân Iran. Turkmenistan cũng đã gửi viện trợ theo lệnh của Tổng thống Serdar Berdimuhamedov với phần lớn hàng dành cho trẻ em, gồm thuốc men, vật tư y tế và các mặt hàng thiết yếu khác. Trước đó, Azerbaijan gửi đến Iran 3 xe tải chở hàng viện trợ, gồm 10 tấn bột mì, 6 tấn gạo, 2,4 tấn đường, hơn 4 tấn nước, khoảng 600 kg trà và khoảng 2 tấn thuốc men và bộ dụng cụ sơ cứu.

Azerbaijan còn tiếp nhận các máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho Iran, sau đó đưa hàng viện trợ đến cửa khẩu biên giới Astara để vận chuyển tiếp đến Iran. Tổng lượng hàng viện trợ nhân đạo của Nga khoảng 13 tấn, gồm nhiều vật tư y tế. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 17/3 đã bày tỏ cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chính phủ Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng Iran sẽ được tiếp nhận thêm nhiều chuyến hàng viện trợ nhân đạo nữa trong tương lai.

Tính đến nay, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã phá hủy và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hơn 61.000 cơ sở quân sự và dân sự tại Iran, trong đó có cả trường học và trung tâm y tế. Gần 1.500 người đã thiệt mạng trong bối cảnh cường độ các cuộc tấn công không ngừng leo thang. Theo số liệu của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) khoảng 3,2 triệu người Iran đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28/2.