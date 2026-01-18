Iran mở cửa lại trường học, khôi phục một phần Internet

(Ngày Nay) - Truyền thông Iran đưa tin các trường học tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác, vốn được thông báo đóng cửa từ ngày 10/1 sẽ hoạt động trở lại từ 18/1.
Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran ngày 15/1/2026.
Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran ngày 15/1/2026.

Ngày 18/1, các trường học tại Iran mở cửa trở lại sau 1 tuần tạm đóng cửa trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Truyền thông Iran đưa tin các trường học tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác, vốn được thông báo đóng cửa từ ngày 10/1 sẽ hoạt động trở lại từ 18/1. Cùng với đó, các kỳ thi đại học bị hoãn trước đó dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/1.

Trước đó, việc đóng cửa trường học được xem là một trong những biện pháp nhằm hạn chế tụ tập đông người và bảo đảm an ninh trong thời gian các cuộc biểu tình lan rộng tại nhiều địa phương.

Truyền thông Iran khẳng định các biện pháp kiểm soát trật tự vẫn được duy trì tại nhiều khu vực.

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin nước này đã cấp quyền truy cập Internet cho một số người dân, cũng như khôi phục dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS).

Iran mở cửa trường học khôi phục Internet

