iSMART English Champion 2025: Nơi thế hệ trẻ cất lên tiếng nói trước những vấn đề thời đại

Mùa giải thứ 10 trở lại: Ươm mầm những công dân toàn cầu có trách nhiệm

Được tổ chức bởi iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest), iSMART English Champion - Be Global là cuộc thi tiếng Anh uy tín dành cho học sinh Việt. Hiện, mùa giải thứ 10 iSMART English Champion - Be Global 2025 đã khởi động với sự đồng hành của các nhà tài trợ như Biti's - Thương hiệu giày dép hàng đầu Việt Nam; Tập đoàn Giáo dục EQuest; Trường Quốc tế Canada (CIS); Trường Einstein School Hồ Chí Minh; Trường Tiểu học, THCS, THPT The Saint Nicholas; Trường THCS-THPT Newton; Công ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm May (May Catering).

Với chủ đề “Let’s Talk”, cuộc thi năm nay là một lời kêu gọi mạnh mẽ khuyến khích thế hệ trẻ nói lên chính kiến những vấn đề thời đại. Điều này không chỉ nâng cao nhận thức chung của cộng đồng mà còn có thể mở ra những hướng đi mới, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, bền vững.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, nơi những thách thức ngày càng gia tăng trên nhiều mặt của đời sống. Có thể kể đến vấn đề môi trường tiếp tục là mối quan tâm toàn cầu khi theo Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ, mỗi năm có tới 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương, biến hơn 400 khu vực biển trên thế giới thành "vùng chết". Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chỉ ra rằng, ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của 7 triệu người mỗi năm.

Không chỉ riêng thế giới, tại Việt Nam, những vấn đề xã hội nóng bỏng vẫn diễn ra từng ngày. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình trạng bạo lực học đường đáng báo động khi toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh trong một năm học. Cùng với đó, sự bùng nổ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra nhiều cơ hội cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nhưng cũng đặt ra những thách thức mới về môi trường, việc làm và các mối quan hệ xã hội. Báo cáo của McKinsey cảnh báo 30% công việc hiện tại có thể bị AI thay thế vào năm 2030.

Những ví dụ kể trên chỉ là một phần của bức tranh xã hội đầy biến động, đưa ra lời cảnh báo cùng bài toán cấp thiết về trách nhiệm và hành động từ tất cả mọi người. Trong bối cảnh đó, iSMART English Champion - Be Global 2025 với chủ đề “Let’s Talk” càng trở nên ý nghĩa. Là sân chơi trí tuệ mang tính thời sự, cuộc thi giúp thế hệ trẻ rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và tinh thần dám lên tiếng, góp phần tạo nên những công dân toàn cầu có trách nhiệm với tương lai.

Thế hệ trẻ lên tiếng vì một xã hội tốt đẹp hơn

Trong khuôn khổ cuộc thi, iSMART English Champion - Be Global chia các chủ đề thành ba nhóm chính, gồm có: xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Ở nhóm chủ đề xã hội, các em sẽ cùng nhau thảo luận những chủ đề nóng bỏng trong đời sống. Từ những vấn đề nhức nhối như bạo lực học đường, đến việc tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, cách ứng xử văn minh trên không gian mạng và những điều mới mẻ như ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, sự phát triển của phương tiện di chuyển hiện đại… mở ra góc nhìn đa chiều về thế giới xung quanh.

Với nhóm chủ đề môi trường, các em được nghiên cứu, đào sâu về vấn đề về ô nhiễm rác thải nhựa, xu hướng thời trang xanh đang được ưa chuộng và cùng nhau tìm kiếm giải pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu - những vấn đề cấp bách của cả nhân loại. Đặc biệt, năm nay, iSMART English Champion kết hợp cùng Biti’s - thương hiệu giày dép hàng đầu Việt Nam - để lan tỏa cảm hứng và thúc đẩy tinh thần trách nhiệm với môi trường. Lý do Biti’s đồng hành cùng cuộc thi là sự đồng điệu về những giá trị bền vững mà Biti’s đang theo đuổi. Sự hợp tác này không chỉ mang đến những góc nhìn thực tiễn mà còn khuyến khích thế hệ trẻ hành động vì một tương lai xanh.

Cuối cùng, nhóm chủ đề sức khỏe cộng đồng sẽ là nơi các em khám phá thế giới bên trong mỗi người, nhận thức rõ hơn về sức khỏe tinh thần, cũng như ảnh hưởng của thói quen ăn uống và tập luyện thể thao đến sức khỏe thể chất. Từ đó, các em có thể ý thức hơn về lối sống lành mạnh, tránh xa những nguy cơ như tiêu thụ đồ ăn nhanh, béo phì... vốn đang rất phổ biến ở giới trẻ.

Có thể thấy đây đều là những chủ đề mang tính thực tiễn cao, vì vậy, các thí sinh có thể dễ dàng bày tỏ quan điểm, chính kiến cũng như đề xuất giải pháp phù hợp. iSMART English Champion 2025 sẽ là nơi phản ánh góc nhìn sắc bén cùng những ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ. Tiếng nói và suy nghĩ của những người trẻ tài năng được kỳ vọng không dừng lại trong khuôn khổ cuộc thi mà sẽ góp phần tạo nên thay đổi tích cực, hướng tới một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn.

Nhằm khích lệ tài năng và bản lĩnh của thế hệ trẻ, iSMART English Champion 2025 đã xây dựng một hệ thống giải thưởng độc đáo, phản ánh đúng tinh thần của cuộc thi. Không chỉ tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh như phát âm, sử dụng ngữ pháp hay từ vựng, cuộc thi còn tôn vinh những năng lực thiết yếu trong thế kỷ 21 - từ khả năng thuyết trình, phản biện, sáng tạo, đến tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng thuyết phục,... Mỗi danh hiệu đều là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các em, đồng thời thể hiện giá trị cốt lõi mà iSMART English Champion hướng đến: một sân chơi coi trọng phát triển kỹ năng hơn điểm số.