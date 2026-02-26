Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

(Ngày Nay) - Ngày 25/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 330/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 5/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, toàn diện các quy định của Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille), từng bước triển khai Apostille điện tử (e-Apostille). Hoàn thiện thể chế để tạo thuận lợi cho việc sử dụng giấy tờ công giữa Việt Nam và các nước thành viên; xác định nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo công tác thực hiện Công ước hiệu quả.

Tuyên truyền, phổ biến, hoàn thiện thể chế pháp luật

Theo Kế hoạch, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xây dựng chiến dịch truyền thông; tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn; thông tin cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Công ước, trình Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có thẩm quyền cấp giấy tờ công; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan xây dựng hệ thống cấp và quản lý tem Apostille; cơ sở dữ liệu điện tử về tem Apostille đã được cấp; quy trình kiểm tra, giám sát công tác cấp tem Apostille. Thời gian thực hiện: Thường xuyên, kể từ ngày 11/9/2026.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan tham dự các phiên họp của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; báo cáo, đề xuất của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế; chương trình trao đổi thông tin, đào tạo; trả lời yêu cầu xác minh tính xác thực của Apostille từ các quốc gia thành viên khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên Công ước trả lời về tính xác thực của tem Apostille do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp; vận động các quốc gia ủng hộ Việt Nam gia nhập Công ước.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng (nếu cần); tập huấn cán bộ bao gồm cả cán bộ tại các cơ quan tiếp nhận giấy tờ (để nhận biết tem Apostille nước ngoài) và cán bộ tại cơ quan cấp giấy tờ công của Việt Nam.

Xác minh và kiểm soát giấy tờ giả

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành cấp giấy tờ công và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin liên quan đến giấy tờ giả; khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan xây dựng văn bản của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phân cấp cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan trong việc cấp tem Apostille. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2030.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan xây dựng phần mềm nội bộ dùng chung phục vụ công tác cấp và quản lý tem Apostille tại các cơ quan có thẩm quyền cấp tem Apostille; cơ sở dữ liệu Apostille điện tử tập trung (gồm: tem Apostille đã cấp, mẫu tem Apostille của các nước và hệ thống quản lý, lưu trữ, dữ liệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh và thẩm quyền của cơ quan và người có thẩm quyền cấp, chứng nhận giấy tờ công đã được giới thiệu tới Bộ Ngoại giao).

Thực hiện việc nộp, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp tem Apostille trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các cấp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cho phép nộp hồ sơ, theo dõi kết quả, trả kết quả điện tử theo quy định pháp luật; quy trình kiểm tra, giám sát công tác cấp và quản lý tem Apostille trên môi trường điện tử đảm bảo tính xác thực và an toàn thông tin.

Thời gian thực hiện: Hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức trước ngày 11/9/2026 (thời điểm Công ước bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam).

Việt Nam đã chính thức hoàn tất các thủ tục quan trọng ban đầu trong tiến trình gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille), đánh dấu bước tiến mới trong cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Công ước Apostille là điều ước quốc tế quan trọng và thành công nhất của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế, được xây dựng nhằm đơn giản hóa việc sử dụng giấy tờ công giữa các quốc gia thành viên. Theo đó, thay vì phải thực hiện quy trình hợp pháp hóa lãnh sự nhiều bước (chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền nước cấp giấy tờ và tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của nước sử dụng giấy tờ), giấy tờ chỉ cần được cấp một chứng nhận duy nhất (tem Apostille) bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ban hành để có giá trị sử dụng tại các quốc gia thành viên khác của Công ước.

Sau khi Công ước có hiệu lực đối với Việt Nam, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Các thủ tục hành chính liên quan đến việc sử dụng giấy tờ công ở nước ngoài được đơn giản hóa đáng kể, qua đó rút ngắn thời gian, giảm chi phí do không phải thực hiện nhiều bước chứng nhận. Đồng thời, việc giấy tờ công của các quốc gia thành viên đã được cấp tem Apostille sẽ được sử dụng trực tiếp tại Việt Nam mà không phải thực hiện thêm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, học tập, lao động, định cư, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh doanh, đầu tư quốc tế và cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.