"Kế thừa thành quả, phát triển những giá trị, tiếp tục đổi mới sáng tạo"

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư khẳng định, những người đang đảm nhiệm trọng trách hiện nay, luôn ý thức rằng, được kế thừa thành quả của các đồng chí vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 18/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương.

Tham dự Hội nghị gặp mặt có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa; các đồng chí đại biểu lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng tham dự Hội nghị gặp mặt.

Tại Hội nghị gặp mặt, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng đã chia sẻ ý kiến đóng góp quý báu, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc vào tầm nhìn chiến lược đối với sự nghiệp phát triển của Đảng và Nhà nước; bày tỏ sự trân trọng và niềm tin vào các chủ trương lớn, những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử của Đảng và Nhà nước để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, trong không khí hân hoan, trang trọng, tự hào của những ngày mùa thu lịch sử - mùa thu Cách mạng Tháng Tám thành công, mùa thu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân cả nước, trong đó có các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ cấp cao, những người đã trực tiếp gánh vác trọng trách trước Đảng, trước dân, qua nhiều giai đoạn cam go, thử thách và vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí lão thành cách mạng, các nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, lịch sử dân tộc ta được dệt nên từ biết bao hy sinh, gian khổ, nhưng cũng rực rỡ những chiến công và thành quả. Và trong từng trang sử đó, có dấu ấn đậm nét của các đồng chí, những người đã ở vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng qua các thời kỳ, cùng toàn Đảng hoạch định đường lối, dẫn dắt công cuộc cách mạng. Mỗi đồng chí là một câu chuyện, một hành trình cống hiến riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là sự kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự tận tụy với nhân dân, sự sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định, từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, chiến tranh tàn phá, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế đều có phần đóng góp công sức của các đồng chí lão thành cách mạng, các nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa, cán bộ cấp cao các thời kỳ. Di sản quý báu để lại không chỉ là những văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển, những công trình, những nhà máy, xí nghiệp, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... mà còn là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, là tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, và trên hết là niềm tin sắt son vào Đảng, Bác Hồ, vào nhân dân, vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam.

Ngày nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Tổng Bí thư nêu rõ, để công cuộc đổi mới tiếp tục được thực hiện với quyết tâm mới, thế và lực mới, tầm vóc mới, ngoài nỗ lực của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cả hệ thống chính trị và nhân dân thì Đảng và Nhà nước cũng cần sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các cán bộ cấp cao qua các thời kỳ, những người hiểu sâu về quy luật phát triển, từng trải qua những tình huống khó khăn, luôn kiên định mục tiêu vì nước vì dân và điều đặc biệt quý là các đồng chí vẫn là những trái tim hồng.

Tại Hội nghị gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ lão thành, cán bộ cấp cao dù đã nghỉ công tác lãnh đạo trực tiếp, nhưng Tổng Bí thư tin tưởng, trong trái tim mỗi đồng chí, ngọn lửa cách mạng vẫn cháy bền bỉ và mong muốn tiếp tục góp sức trên nhiều phương diện: Đóng góp ý kiến cho Đảng về những vấn đề chiến lược, tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở kinh nghiệm và sự từng trải của mình; truyền lửa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ trẻ, để họ thấm nhuần giá trị trung thành, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tham gia giám sát, đóng góp ý kiến, góp phần giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở, nơi các đồng chí sinh sống; làm cầu nối đối ngoại nhân dân, phát huy uy tín và mối quan hệ quốc tế đã tích lũy để quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ, với trí tuệ và tấm lòng, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ lão thành, cán bộ cấp cao qua các thời kỳ sẽ tiếp tục là “người chiến sỹ trên mặt trận mới” mặt trận của niềm tin, trí tuệ và kinh nghiệm, để cùng thế hệ đương nhiệm chèo lái con thuyền cách mạng. Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ đã để lại cho thế hệ hôm nay một bài học sâu sắc: Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng.

Tổng Bí thư khẳng định, những người đang đảm nhiệm trọng trách hiện nay, luôn ý thức rằng, được kế thừa thành quả của các đồng chí vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao; nguyện sẽ giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị mà các đồng chí đã dày công vun đắp, đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần “mãi mãi tuổi 20,” các đồng chí sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín để giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huy hiệu Đảng (80 năm, 75 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm) cho các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Thẻ Đảng viên (mẫu mới) cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.