Nhà sàn Mường “bê tông hoá”: Sự thích nghi hay đánh đổi?

Ngân Hà In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Không còn hoàn toàn là mái tranh, vách nứa, nhà sàn của người Mường tại tỉnh Phú Thọ đang dần thay bằng bê tông, cốt thép. Sự chuyển mình này không đơn thuần thay đổi về vật liệu, mà là hành trình thích nghi đầy chủ động của văn hóa truyền thống trước nhịp thở của đời sống đương đại.
Nhà sàn Mường được gia cố bằng bê tông tại tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Ngân Hà)
Nhà sàn Mường được gia cố bằng bê tông tại tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Ngân Hà)

Cuộc "cách tân" từ nhu cầu thực tế

Tại những bản Mường ở tỉnh Phú Thọ, hình bóng nhà sàn vẫn sừng sững, nhưng diện mạo đã ít nhiều khác xưa. Sự thay đổi của nhà sàn không bắt đầu từ mong muốn “làm mới” kiến trúc, mà xuất phát từ những nhu cầu rất cụ thể của đời sống hiện nay. Những hoạt động thường nhật như ăn uống, tiếp khách, sum họp gia đình vẫn diễn ra trên sàn nhà truyền thống, nhưng kết cấu bên dưới đã có những điều chỉnh đáng kể để phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu an toàn.

Điểm thay đổi rõ rệt nhất nằm ở khu vực gầm sàn. Nếu trước đây là nơi nuôi nhốt gia súc thì nay không gian này được cải tạo thành khu phụ trợ khô ráo, sạch sẽ. Bà Nguyễn Minh Thoa (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), chia sẻ về quyết định “bê tông hóa” chân cột: “Ở dưới sàn, tôi lát gạch và đổ bê tông vào chân cột để ngăn mối mọt, giữ cho nơi ở luôn khô ráo, sạch sẽ. Chuồng trại giờ cũng tách riêng biệt chứ không để dưới gầm như xưa. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nếp sống mà chỉ giúp sinh hoạt sạch sẽ, vệ sinh hơn”.

Nhà sàn Mường “bê tông hoá”: Sự thích nghi hay đánh đổi? ảnh 1

Bà Nguyễn Minh Thoa chia sẻ về việc “bê tông hóa” nhà sàn. (Ảnh: Ngân Hà)

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, nhà sàn vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần. Bạn Đoàn Hương Giang (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) tâm sự: “Nhà sàn Mường luôn là một biểu tượng của văn hóa, của cội nguồn và dòng họ. Dù hình thức sinh hoạt có điều chỉnh để tiện nghi hơn, với mình, nhà sàn vẫn là không gian gắn kết các thế hệ và lưu giữ bản sắc dân tộc trong lòng nhịp sống hiện đại.”

Bảo tồn văn hóa trong thời đại chuyển mình

Việc cải tạo nhà sàn đang tạo ra những thay đổi nhất định trong không gian sống của người Mường, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách gìn giữ các giá trị văn hóa gắn với kiến trúc truyền thống. Khi vật liệu hiện đại và tiện nghi sinh hoạt ngày càng xuất hiện nhiều trong nhà sàn, mối quan hệ giữa bảo tồn và thích nghi trở thành vấn đề được quan tâm trong cộng đồng.

Theo ông Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường (tỉnh Phú Thọ), việc bảo tồn nhà sàn hiện nay không nhất thiết là phải giữ nguyên hoàn toàn hình thức kiến trúc như trước. “Trong điều kiện hiện nay, rất khó để yêu cầu người dân duy trì nguyên trạng nhà sàn gỗ, mái lá vì vật liệu cũng khan hiếm hơn và không gian sống khó có thể đảm bảo tiện nghi. Điều quan trọng là nhà sàn vẫn được sử dụng trong sinh hoạt và giữ được những không gian, nếp sống gắn với văn hóa Mường”, ông Hiếu cho biết.


Ngân Hà
nhà sàn Mường

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EU
Thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EU
(Ngày Nay) - Việc Liên minh châu Âu (EU) không đạt thoả thuận về “gói vay bồi thường chiến tranh” cho Ukraine, được lấy từ tài sản bị đóng băng của Nga, là một đòn giáng mạnh mẽ về chính trị đối với các cường quốc trong khối. Tuy nhiên, giải pháp thay thế được đưa ra vào phút chót vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev và đánh dấu một bước tiến pháp lý đáng chú ý.
Cuộc đời quân ngũ ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của người lính khi gặp gỡ bao con người chân chính - Ảnh: Minh Khang
"Nếu anh còn được sống" trở lại Sân khấu Hồng Hạc
(Ngày Nay) -Tối 19/12, Sân khấu Hồng Hạc tái diễn vở kịch " Nếu anh còn được sống" (kịch bản: Việt Linh, đạo diễn: Việt Linh - Lê Chi Na). Vở diễn đánh dấu việc Sân khấu Hồng Hạc quyết định “an cư” tại điểm diễn mới là rạp Kim Châu (phường Bến Thành, TPHCM) cùng cột mốc 10 năm của Sân khấu Hồng Hạc.
Khánh thành Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn
Khánh thành Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn
(Ngày Nay) - Ngày 19/12/2025, trên cả nước sẽ có 237 dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảngđồng loạt được khởi công, khánh thành. Trong đó, dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Công ty cổ phần Everland Vân Đồn (côn ty con của Tập đoàn Everland) làm chủ đầu tư sẽ khánh thành 02 Tòa tháp A và B.
Trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes
Trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes
(Ngày Nay) - Không chỉ dừng lại ở những góc trang trí rực rỡ hay các hoạt động mang tính thời điểm, mùa lễ hội tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Ở đó, từng góc décor được chăm chút, từng hoạt động trở thành chất dẫn cảm xúc, để mỗi khoảnh khắc lễ hội đều lan tỏa sự ấm áp, nuôi dưỡng kết nối và phản chiếu phong cách sống hàng hiệu một cách tự nhiên, tinh tế và bền vững.