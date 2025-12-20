Thanh Tâm: Từ tình yêu sách thuở nhỏ đến hành trình lan tỏa văn hóa đọc

(Ngày Nay) - Với niềm đam mê sâu sắc dành cho sách, ThS. Vũ Thanh Tâm đã dành nhiều tâm huyết để khơi gợi tình yêu đọc sách với thế hệ trẻ. Từ việc vun đắp niềm yêu thích trong chính bản thân mình, cô đã sáng lập và duy trì không gian “Ô cửa sách”, nơi trẻ em có thể khám phá thế giới của những câu chuyện.

Tình yêu sách đến từ gia đình

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu sách, Vũ Thanh Tâm may mắn được tiếp xúc với văn hóa đọc từ sớm. Tuổi thơ của cô gắn liền với những buổi ngồi đọc sách tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, nơi chị gái cô làm thủ thư. “Mình rất thích theo chị đi làm, thích cảm giác được chị mang sách từ thư viện về để đọc. Khi ấy, mình đọc thỏa thích mà chưa bao giờ phải lo sẽ hết sách”, cô nhớ lại.

Đồng thời, cô cũng lớn lên trong những đêm chuyện kể của bố. Bố Thanh Tâm thường dành thời gian trước giờ ngủ để kể cho con gái nghe những câu chuyện thú vị. Lớn lên một chút, chị gái lại tiếp tục là người truyền cảm hứng đọc, mang sách về chất đầy nhà. Nhờ đó, Tâm dần yêu thích sách, xem sách là người bạn thân thiết trong hành trình khôn lớn.

Khi đến tuổi trưởng thành, Thanh Tâm chọn ngành Văn học để được “thoải mái đọc”. Đối với cô, đọc sách là một sự hưởng thụ, một thú vui tinh thần. Nếu không có sách, cô tin rằng bản thân sẽ không có tư duy phản biện và suy nghĩ độc lập như hiện tại. Quan trọng hơn cả, sách đã mang lại niềm vui từ thời thơ ấu đến bây giờ.

Hành trình lan tỏa niềm vui đọc cho trẻ

Từ sự yêu mến sâu sắc dành cho sách ngay từ thuở nhỏ, Thanh Tâm sáng lập không gian đọc “Ô cửa sách” để từng bước đưa những em nhỏ đến gần với thế giới của những câu chuyện một cách tự nhiên.

Tại đây, cô luôn ưu tiên tạo niềm vui đọc cho trẻ. Cô chọn sách đa dạng, nhiều thể loại, đặc biệt là sách tranh và truyện, để trẻ có thể “thưởng thức” sách thực sự. Sau mỗi buổi đọc, các bạn nhỏ không chỉ đơn thuần gấp sách lại mà còn cùng nhau trò chuyện, chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận cá nhân về nội dung đã đọc. Đó là lúc sách trở thành cầu nối giữa trí tưởng tượng và hiện thực.

Ngoài ra, “Ô cửa sách” còn tổ chức nhiều chuyến đi thực tế. Sau mỗi trải nghiệm, các em lại được gợi mở đọc thêm về chủ đề vừa tiếp xúc. Sự kết hợp giữa trải nghiệm và đọc sách giúp việc tiếp thu trở nên sống động và dễ dàng chạm đến cảm xúc hơn.

Từ trải nghiệm và đọc, trẻ được khuyến khích sáng tác. Quá trình này hình thành một vòng xoắn ốc: trải nghiệm - đọc - viết - trải nghiệm - đọc thêm để hoàn thiện tác phẩm. Đây chính là động lực thúc đẩy trẻ tiếp tục đọc, đồng thời xây dựng niềm tin vào khả năng viết của bản thân.Với sự hỗ trợ tận tình của Thanh Tâm, từ khâu tìm ý tưởng, viết nội dung, minh họa, các “tác giả nhí” bắt đầu hành trình làm chủ chính câu chuyện của mình. Cô còn chủ động tìm hiểu các cuộc thi sáng tác thiếu nhi, kết nối thông tin và động viên các bạn nhỏ gửi tác phẩm tham dự. Đặc biệt, cô sẵn sàng đầu tư tài chính để xuất bản sách cho các em.

Dù các đầu sách xuất bản đều phi lợi nhuận và một nửa được tặng cho trẻ em khó khăn hoặc trẻ yêu việc đọc, cô vẫn kiên trì với hành trình này. Theo cô, việc xuất bản sách không chỉ tạo động lực cho trẻ tại “Ô cửa sách”, mà còn truyền cảm hứng đến độc giả cả nước.

Đối với Thanh Tâm, mỗi bạn nhỏ ở “Ô cửa sách” đều mang một cá tính riêng, thể hiện rõ qua từng trang viết, từng nét vẽ. Một vài “họa sĩ nhí” tiêu biểu có thể kể đến như: Tú Uyên - tác giả cuốn “Bạn không cần nhìn thấy, mùa xuân vẫn tràn đầy” - sở hữu khả năng thể hiện nhân vật đa dạng, từ phong cách chibi dễ thương đến anime sắc sảo; Như Ý - với cuốn “Đám trẻ ở vùng đất sương mù” sắp ra mắt - lại nổi bật ở khả năng phối màu rực rỡ và giàu cảm xúc; Nhã Uyên - người minh họa cho cuốn “Chuyến đi của Gấu Nâu” - họa sĩ nhỏ tuổi nhất với nét vẽ còn ngô nghê, màu tô chưa đều tay, nhưng tranh của em luôn toát lên sự hồn nhiên, dí dỏm và đầy sức sống. Mỗi em là một thế giới riêng biệt, một lối biểu đạt khác nhau. Chính sự đa dạng ấy đã thổi luồng sinh khí tươi mới vào không gian đọc, viết mà cô dày công xây dựng.Mỗi lần nhìn các em nhỏ say sưa viết truyện, vẽ tranh tại “Ô cửa sách”, Thanh Tâm như được sống lại ký ức của chính mình thuở nhỏ, những ngày còn là thành viên của Câu lạc bộ sáng tác Nhà thiếu nhi Lâm Đồng. Khi ấy, dù nhóm chỉ gồm vài thành viên nhưng lại rất tích cực sáng tác, đều đặn có bài đăng trên tạp chí Lang Bi-ang và từng đoạt giải tại các liên hoan văn học thiếu nhi.Giờ đây, hình ảnh năm xưa được tiếp nối trong một hành trình mới, nơi các em nhỏ không chỉ được khơi nguồn cảm hứng mà còn có sự đồng hành của Thanh Tâm. Chính sự hỗ trợ bài bản đã giúp các em vừa giữ được nét hồn nhiên trong cảm xúc, vừa rèn luyện kỹ năng sáng tác vững vàng.