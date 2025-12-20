Ra mắt bộ sách “Một tình bạn” - Vẻ đẹp lấp lánh của tình bạn qua sách tranh thiếu nhi

(Ngày Nay) - Sáng 20/12/2025, buổi ra mắt bộ sách thiếu nhi “Một tình bạn” đã diễn ra tại Nhà Xuất bản Kim Đồng, với sự tham dự của các tác giả, họa sĩ Việt Nam cùng đông đảo bạn đọc và đại diện báo chí. Bộ sách mang đến những thể nghiệm độc đáo, mới mẻ xoay quanh chủ đề tình bạn.

Đây là các ấn phẩm đầu tiên của dự án tủ sách Chữ S diệu kì, do Nhà xuất bản Kim Đồng và The Initiative of Children Book Creative Content (ICBC) phối hợp triển khai, nhằm thúc đẩy sáng tác sách tranh thiếu nhi về các đề tài đa dạng của tác giả và hoạ sĩ minh hoạ Việt Nam. Với chủ đề “Một tình bạn”, 04 ấn phẩm đầu tiên đã được ra mắt bạn đọc là: “Chúng mình là bạn”, “We are friends”, “Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ”, “Hà Nội của tớ”…

Vài năm trở lại đây, sách tranh của các tác giả Việt đã có nhiều khởi sắc, nhận được nhiều sự chú ý của độc giả trong nước và quốc tế, được các bậc phụ huynh và các em nhỏ nhiệt tình đón nhận. Nhiều cuốn sách của NXB Kim Đồng được tái bản nhiều lần trong nhiều năm, được bán bản quyền xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới, gây chú ý trong nhiều hội chợ sách quốc tế. Nhờ đó, các tác giả sách tranh Việt Nam có thêm động lực để tiếp tục sáng tác và các tác phẩm cũng ngày càng được trau chuốt hơn.

Bộ sách theo chủ đề “Một tình bạn” mang đến cho độc giả nhỏ tuổi Việt Nam những tác phẩm sách tranh giản dị nhưng sâu sắc, với phần minh hoạ được đầu tư đẹp mắt.

Bộ đôi sách “Chúng mình là bạn” (tiếng Việt) - “We are friends” (tiếng Anh) của nhóm tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh, kết hợp cùng dịch giả Ngô Hà Thu và hoạ sĩ Cam Anh Ng từng được giới thiệu tại Hội sách quốc tế Frankfurt. Tác phẩm kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp và hân hoan của tình bạn, được diễn đạt khéo léo bằng những từ ngữ đặc biệt, sắp xếp theo trật tự alphabet. Mỗi trang lại mở ra một kỉ niệm thiêng liêng của tình bạn. Những lời văn tinh tế của cuốn sách càng thêm phần nổi bật nhờ tranh vẽ minh hoạ đầy sống động và giàu chất thơ của Cam Anh Ng.

“Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ” là bức tranh thu nhỏ hơn về tình bạn, được gói ghém trong không gian của căn chung cư tập thể cũ, suốt bốn mùa yêu thương.

Những câu chuyện ấm áp về tình bạn được kể theo nhịp điệu của thời gian, mỗi tháng là một bài thơ dịu dàng, như một chuyến du hành bất tận của tình bạn và sự sẻ chia. Những trang sách mở ra một khoảng trời xanh mát, với cỏ cây, chim muông, nắng gió, và tình bạn cứ thế lớn dần lên theo năm tháng trưởng thành.

Những bức tranh của hoạ sĩ Ngô Thanh Đức cũng có sự biến chuyển từ sắc xanh mơn mởn tới nâu đỏ trầm, nhấn mạnh sự tuần hoàn nối tiếp của thời gian và của tình bạn.

“Hà Nội của tớ - My Hanoi” là cuốn sách song ngữ Việt - Anh của tác giả Phương Vũ, một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, yêu thương từng ngõ ngách, từng điều nhỏ xíu của Thủ đô. Cuốn sách bắt đầu từ căn phòng nhỏ trong ngôi nhà chung cư kiểu cũ, theo chân hai bạn nhỏ trên hành trình làm bạn, độc giả sẽ được ghé thăm những địa danh quen thuộc của phố cổ, ngắm nghía một Hà Nội đa sắc, lướt qua những gánh hàng rong, hít hà mùi thơm của hoa lá, của bát bút thang… Bởi Hà Nội đã trở thành một nơi chốn lưu dấu những kỉ niệm ngọt ngào của tình bạn - Một thành phố thân thuộc, một tình bạn dấu yêu và cả một bầu trời thương nhớ. Với nét vẽ dung dị cùng cách sử dụng màu sắc tươi tắn, hình ảnh Hà Nội qua những bức tranh của Thảo Võ hiện lên vừa lạ, vừa quen, thật đáng yêu, trong trẻo với nhiều đường nét, sắc độ, mùi hương.

Sự xuất hiện của ba tác phẩm sách tranh này sẽ góp phần làm nên những gam màu mới cho bức tranh tổng thể đang rất khởi sắc của sách tranh Việt Nam.

Ở góc nhìn gần gũi nhất, bộ sách “Một tình bạn” giống như một món ăn tinh thần nhỏ xinh, trong trẻo và giàu dưỡng chất dành cho trẻ em. Không ồn ào, không áp đặt bài học, mỗi cuốn sách mở ra một không gian đọc ấm áp để các em được lắng nghe, cảm nhận và nuôi dưỡng những rung động đầu đời về tình bạn, sự sẻ chia và yêu thương. Qua từng trang sách, trẻ em không chỉ được làm quen với cái đẹp của ngôn từ và hội họa, mà còn được bồi đắp cảm xúc, trí tưởng tượng và niềm vui đọc sách một cách tự nhiên. Chính sự dễ thương, tinh tế và giàu cảm xúc ấy khiến “Một tình bạn” trở thành lựa chọn đọc lành mạnh, bền lâu, đồng hành cùng tuổi thơ theo cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.