Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Sáng 20/10 tại Nhà Quốc hội đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Trước giờ khai mạc, các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ảnh 1
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên trù bị.

Sau phần phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đúng 9 giờ, Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khai mạc và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1). Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và những người tham dự hát Quốc ca trong lễ khai mạc.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, thời gian làm việc của Kỳ họp là 40 ngày với nhiều nội dung quan trọng; Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

PV
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp Quốc hội nhiều nội dung quan trọng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Người mua nhà quan tâm căn hộ chung cư giá hợp túi tiền.
VARS kêu gọi cộng động môi giới không tiếp tay cho hành vi đầu cơ, thổi giá BĐS
(Ngày Nay) -Trước diễn biến phức tạp của thị trường, đặc biệt giá BĐS không ngừng neo cao và có dấu hiệu đầu cơ, đẩy giá trục lợi, Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) kêu gọi cộng động môi giới chung tay bảo vệ tính ổn định, bền vững cho thị trường BĐS Việt Nam, nói không và không tiếp tay cho mọi hành vi đầu cơ, trục lợi, thổi giá, đẩy giá,... gây lũng đoạn, tạo thị trường ảo, thị trường “bong bóng”.
Cảnh giác thực phẩm chức năng chứa chất cấm
Cảnh giác thực phẩm chức năng chứa chất cấm
(Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, chất cấm được phát hiện trong các sản phẩm giảm cân, collagen của hotgirl Ngân 98 có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.
Bãi đá cổ Nấm Dẩn. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang)
“Cuốn sử đá” bí ẩn giữa đại ngàn
(Ngày Nay) - Bãi đá cổ Nấm Dẩn được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng, là tư liệu quý giá, góp phần nghiên cứu đời sống tinh thần, tín ngưỡng và tri thức của cư dân cổ vùng núi phía Bắc.