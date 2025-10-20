Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

(Ngày Nay) - Sáng 20/10 tại Nhà Quốc hội đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Trước giờ khai mạc, các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên trù bị.

Sau phần phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đúng 9 giờ, Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khai mạc và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1). Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và những người tham dự hát Quốc ca trong lễ khai mạc.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, thời gian làm việc của Kỳ họp là 40 ngày với nhiều nội dung quan trọng; Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).