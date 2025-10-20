Chủ tịch Quốc hội: Chung sức hoàn thành tốt trọng trách trong kỳ họp lịch sử

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật để bảo đảm chất lượng cao nhất khi được xem xét, thông qua.

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng-Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Kỳ họp thứ 10 là Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV với khối lượng công việc rất lớn. Kỳ họp này sẽ thể chế hóa kịp thời các chủ trương, kết luận mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những định hướng quan trọng đã thông qua tại Hội nghị Trung ương 13, trong đó nhấn mạnh yêu cầu "biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển", khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng pháp lý và động lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung (49 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, 13 nhóm nội dung kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước).

Trong chương trình Kỳ họp sẽ bố trí thời gian để Quốc hội thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chương trình Kỳ họp được bố trí rất khoa học, chặt chẽ, với nhiều đổi mới về phương thức tổ chức như: không chia kỳ họp thành 2 đợt; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan sẽ được bố trí trình bày gộp, thảo luận chung; không tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể, mà thực hiện chất vấn bằng văn bản và bố trí thảo luận chung trong 1 buổi...

“Chúng ta đã trải qua 9 kỳ họp thường kỳ, 9 kỳ họp bất thường thành công. Trên tinh thần đó, Kỳ họp thứ 10 phải thành công hơn nữa để tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bám sát những định hướng, chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là kết luận Hội nghị Trung ương 13 để xem xét, cho ý kiến từng dự án luật, nghị quyết.

Nêu rõ Kỳ họp thứ 10 có khối lượng nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật để bảo đảm chất lượng cao nhất khi được xem xét, thông qua.

Chú trọng những nội dung mới, có tác động sâu rộng như Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số...; quan tâm, phân tích kỹ các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, như Luật Quy hoạch, Luật Giáo dục, Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai...

Về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi đại biểu nghiên cứu sâu các báo cáo của Chính phủ, phân tích khách quan, đánh giá toàn diện, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là trong công tác dự báo, dự toán ngân sách nhà nước, điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, góp phần củng cố hiệu lực quản lý nhà nước và kỷ luật ngân sách.

Đặc biệt, cần quan tâm đóng góp cho những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, như các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng đoàn quán triệt tới các đại biểu tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nâng cao tính Đảng và tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội.

Theo đó, cần giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm mọi quyết định nhân sự của Quốc hội phải thực sự xuất phát từ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy định, quy trình, biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng dữ liệu, hệ thống thông tin số của Quốc hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phân tích, tra cứu để phục vụ hiệu quả công tác lập pháp và quyết định chính sách; tuân thủ nghiêm kỷ luật, nội quy Kỳ họp.

Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, trí tuệ và khát vọng cống hiến, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Quốc hội khóa XV sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình trong kỳ họp lịch sử này; mong muốn các đại biểu chung sức, chung lòng cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp.