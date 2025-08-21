Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 5/9, là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là mạch nguồn cảm xúc cho sáng tác của các họa sĩ. Bằng những cách vẽ, thủ pháp nghệ thuật khác nhau, mỗi tác phẩm nghệ thuật đều phản ánh tình yêu và lòng ngưỡng mộ chân thành của người nghệ sĩ đối với Bác Hồ. Người luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam, dù sinh sống trong nước hay đang ở nước ngoài.

Minh chứng tiêu biểu chính là bộ sưu tập 59 tác phẩm được giới thiệu tại trưng bày của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 – 2024). Các bức tranh với chất liệu sơn dầu, màu nước được cố họa sĩ Đào Trọng Lý sáng tác tại Thái Lan từ năm 2018 đến 2024, tái hiện hành trình vĩ đại của Người, từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước cho đến những dấu mốc lịch sử hào hùng. Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của họa sĩ Đào Trọng Lý là sự khắc họa song hành hình ảnh một vị lãnh tụ kiệt xuất cùng với một con người giản dị, chan hòa tình yêu thương nhân dân trong cuộc sống đời thường.

Bên cạnh đó, trưng bày cũng giới thiệu một góc nhìn đặc biệt là 21 tác phẩm tranh cổ động, phần lớn được sáng tác trong giai đoạn 1969 – 1980. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn cảm hứng bất tận, xuất hiện xuyên suốt các tác phẩm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, như: Quốc khánh 2/9, sinh nhật Bác 19/5, ngày thống nhất đất nước 30/4…

Theo ban tổ chức, các tác phẩm tranh cổ động gây ấn tượng bởi sự đặc biệt của thể loại đồ họa, sử dụng ngôn ngữ tạo hình khúc chiết, cô đọng, gam màu cơ bản, mạnh mẽ khi chú trọng đường nét, tập trung hình mảng, tạo nên sự phong phú, sống động cho từng tác phẩm, truyền tải thông điệp chính trị nhưng giàu tính thẩm mỹ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ban tổ chức còn có hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ chân dung Bác Hồ, theo bản tranh gốc của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, cho du khách đến tham quan.