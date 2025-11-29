Khám bệnh miễn phí cho công nhân ở 7 tỉnh, thành phố

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đang phối hợp với Bộ Công an tổ chức khám bệnh cho khoảng 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Khám bệnh miễn phí cho công nhân ở 7 tỉnh, thành phố

Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có 4.000 công nhân lao động, Hải Phòng 2.000 công nhân lao động, Bắc Ninh 2.000 công nhân, Thanh Hóa 2.000 công nhân, Nghệ An 2.000 công nhân… Từ nay đến hết quý I/2026, Chương trình khám bệnh miễn phí công nhân lao động tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp sẽ được tổ chức ở cả 7 tỉnh, thành phố. Mỗi đợt khám kéo dài 5 - 10 ngày, trung bình 400 người được khám mỗi ngày.

Theo bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc chăm lo đời sống, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Chương trình khám bệnh đợt này là hoạt động cụ thể hóa chủ trương đó, nằm trong chuỗi phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an.

Ngoài ra, việc khám sức khỏe cho công nhân còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần ổn định lực lượng lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế. Đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người lao động trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các đợt khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động sẽ được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

PV
công nhân khám sức khoẻ miễn phí

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp
(Ngày Nay) - Giá vàng giao ngay tăng trong phiên 28/11, ghi nhận mức tăng tháng thứ tư liên tiếp, nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).