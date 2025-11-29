Khám bệnh miễn phí cho công nhân ở 7 tỉnh, thành phố

(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đang phối hợp với Bộ Công an tổ chức khám bệnh cho khoảng 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có 4.000 công nhân lao động, Hải Phòng 2.000 công nhân lao động, Bắc Ninh 2.000 công nhân, Thanh Hóa 2.000 công nhân, Nghệ An 2.000 công nhân… Từ nay đến hết quý I/2026, Chương trình khám bệnh miễn phí công nhân lao động tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp sẽ được tổ chức ở cả 7 tỉnh, thành phố. Mỗi đợt khám kéo dài 5 - 10 ngày, trung bình 400 người được khám mỗi ngày.

Theo bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc chăm lo đời sống, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Chương trình khám bệnh đợt này là hoạt động cụ thể hóa chủ trương đó, nằm trong chuỗi phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an.

Ngoài ra, việc khám sức khỏe cho công nhân còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần ổn định lực lượng lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế. Đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người lao động trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các đợt khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động sẽ được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.