Bộ Y tế phản hồi về việc các bệnh viện chưa được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo biểm y tế

(Ngày Nay) - Bộ Y tế cho biết đã nhận được Công văn số 4595/SYT-KHTC ngày 5/5/2025 và Công văn số 7082/SYT-KHTC ngày 24/6/2025 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi trả chi phí vượt dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chưa thu hồi các chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023 (cùng gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Theo thông tin phản ánh, năm 2023 các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố có chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán là 557,5 tỷ đồng, đã được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giám định, thẩm định, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Năm 2024, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn tăng cao, số vượt dự toán chi được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 05/9/2024 là khoảng 1.950 tỷ đồng.

Đồng thời, bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang thu hồi chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Việc chưa thanh toán và thời gian chờ thanh toán quá dài đối với chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán chi của các cơ sở khám, chữa bệnh gây khó khăn cho các đơn vị trong việc đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động và cân đối thu chi tài chính khi giá thu dịch vụ khám chữa bệnh chưa được tính đúng, tính đủ, nợ tiền thuốc các doanh nghiệp cung cấp, làm ảnh hưởng nhất định đến hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc Bộ Tài chính về việc chi trả chi phí vượt dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chưa thu hồi các chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Theo Bộ Y tế, đối với chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ y tế thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân, ngày 27/2/2025, Bộ Y tế đã có Công văn số 1042/BYT-BH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị chưa thu hồi chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân.

Hiện Bộ Y tế đang tổng hợp, báo cáo Chính phủ về nội dung này; đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thu hồi khoản chi phí này cho tới khi có quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán năm 2023, theo Bộ Y tế, ngày 12/5/2025, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐQL về phiên họp thường kỳ quý I/2025. Tại khoản 1 mục I của Nghị quyết, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội nhất trí thông qua về nguyên tắc đối với Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ xem xét phê duyệt chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán năm 2023 để thanh toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2024, Bộ Y tế cho hay ngày 25/7/2025, Bộ Y tế đã có Công văn số 4922/BYT-BH về rà soát số vượt dự kiến chi, theo đó số vượt dự kiến chi năm 2024 thực hiện theo quy định tại Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện theo đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Về tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ, số lần tạm ứng theo đúng quy đinh tại Điều 32 Luật bảo hiểm y tế để bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân.