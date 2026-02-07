Khám phá những "viên ngọc ẩn" của Singapore cho chuyến đi tái tạo năng lượng đầu năm mới

(Ngày Nay) - Bên cạnh những điểm đến quen thuộc thường xuất hiện trên mạng xã hội, Singapore vẫn còn nhiều “viên ngọc ẩn” hứa hẹn những trải nghiệm giúp tái tạo năng lượng và tinh thần cho năm mới. Đây là các điểm dừng chân phù hợp cho những ai muốn rời xa nhịp sống vội vã và khởi đầu năm mới bằng một hành trình khác biệt tại Đảo quốc.

Đường hầm xe lửa bí mật bị bỏ hoang hay địa điểm check-in “tuyệt đối điện ảnh”

Điểm đến đặc biệt đầu tiên có thể kể đến là Đường hầm xe lửa Clementi (Clementi Road Railway Tunnel), một công trình cũ gắn với lịch sử giao thông của Singapore.

Từng là một phần của tuyến đường sắt nối Singapore với Malaysia, đường hầm ngày nay không còn tàu qua lại nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc nguyên bản. Những bức tường phủ rêu, không gian dài hun hút cùng ánh sáng tự nhiên tràn vào từ hai đầu hầm tạo nên một bối cảnh vừa mộc mạc, vừa “thơ” như một cảnh trong phim truyện. Không nằm trong các tuyến tham quan phổ biến, Clementi Road Railway Tunnel mang đến một trải nghiệm khám phá khác biệt, nơi du khách có thể dành thời gian tản bộ, quan sát và cảm nhận một không gian đô thị theo nhịp điệu chậm rãi hơn. Chính sự khác biệt này khiến nơi đây trở thành một “viên ngọc ẩn” dành cho những ai tìm kiếm những trải nghiệm ngoài khuôn mẫu quen thuộc.

Một ngày để thở tại nông trại ngoại thành Singapore

Bollywood Farms mở ra một trải nghiệm hiếm có ở vùng ven của thành phố. Nằm tại khu vực Kranji, trang trại rộng khoảng 10 hecta này là một trong những khoảng đất hiếm hoi được dành cho canh tác, tách biệt khỏi các khu dân cư đông đúc. Từ một mảnh đất hoang sơ, Bollywood Farms đã xây dựng một trang trại trồng đa dạng các loại rau, trái cây, thảo mộc và ao cá. Nơi đây thậm chí đã trở thành một trong những nhà cung cấp sản lượng chuối lớn nhất Singapore với nhiều giống chuối hiếm có. Du khách có thể tự do dạo quanh trang trại theo các lối mòn được thiết kế sẵn, khám phá vườn cây, ao tưới tiêu và những khu vực phản ánh cách nông nghiệp được duy trì trong bối cảnh đô thị hóa cao. Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, trải nghiệm tại Bollywood Farms còn được nối dài qua mô hình “từ nông trại đến bàn ăn” tại Poison Ivy Bistro, nhà hàng sử dụng chính nguồn nông sản trồng tại trang trại. Thực đơn thay đổi theo mùa, tập trung vào hương vị địa phương và cách chế biến đơn giản, mang lại một trải nghiệm ẩm thực gần gũi và khác biệt. Giữa không gian xanh mát và nhịp sinh hoạt mộc mạc, Bollywood Farms mang đến cảm giác như một “vùng quê thu nhỏ” của Singapore. Chính sự tồn tại đầy bất ngờ này đã khiến nơi đây trở thành một “viên ngọc ẩn” thú vị, phù hợp để các gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn trải nghiệm và thư giãn.

Xuyên thời gian cùng khu vườn cổ đại giữa lòng thành phố

Sau những trải nghiệm thú vị tại Đường hầm xe lửa Clementi (Clementi Road Railway Tunnel) và nông trại Bollywood Farms, Vườn Sang Nila Utama tiếp nối hành trình bằng một không gian giàu tính gợi mở. Nằm sâu trong Công viên Fort Canning, khu vườn này mang tên vị hoàng tử Srivijaya gắn liền với buổi đầu hình thành Singapore nhưng lại là một địa điểm ít người biết có thể ghé thăm hoàn toàn miễn phí. Ngay từ khi bước vào, vườn Sang Nila Utama tạo cảm giác như đưa du khách rời khỏi Singapore hiện đại để bước vào một không gian cổ. Khác với nhiều khu vườn mang thiết kế đương đại, nơi đây được xây dựng dựa trên hình dung về cảnh quan xưa, với bố cục đối xứng, cổng tách kiểu Java và các chi tiết trang trí mô phỏng môi trường thời cổ đại. Với sự tham vấn của các nhà khảo cổ, sử học và tư liệu cổ trong quá trình xây dựng, Sang Nila Utama Garden mang đến một không gian yên tĩnh, thích hợp để dạo bộ, chụp ảnh và tận hưởng sự giao thoa giữa thiên nhiên và lịch sử. Nằm ngay gần ga Fort Canning MRT, nơi đây sở hữu vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận cho du khách.

Từ đường hầm xe lửa cũ, trang trại ở vùng ven cho đến khu vườn ẩn mình giữa công viên trung tâm, Singapore khẳng định sức hút của bản thân không chỉ nằm ở những biểu tượng quen thuộc. Khi xu hướng du lịch ngày càng hướng đến các trải nghiệm mang tính cá nhân, Đảo quốc hứa hẹn mở ra những chuyến đi khám phá mới mẻ, giúp du khách tái tạo năng lượng cho khởi đầu năm mới với nhiều “viên ngọc ẩn” đang chờ bạn khám phá.