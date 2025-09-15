Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội vào tháng 10

|Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chính phủ ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP ngày 13/9/2025 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025 (Phiên thứ nhất).
Tại Phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại: Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh, trật tự; Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, Chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật thủy sản; Luật Trồng trọt); Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 năm 2025; các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, phối hợp với các Phó Chủ tịch Quốc hội trong quá trình trình Quốc hội các dự án Luật này.
Trên cơ sở xem xét hồ sơ trình của các bộ và các ý kiến phát biểu tại Phiên họp, Chính phủ thống nhất quyết nghị đối với các dự án luật nêu trên.
Hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)
Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng; kịp thời xây dựng dự án Luật trên cơ sở bám sát nội dung các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 26/ 6/2025.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm các yêu cầu sau:
Tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo Luật nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật về công nghệ cao...); đồng thời đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.
Rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả ...) vào đối tượng miễn thuế.
Hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính báo cáo tại Tờ trình số 570/TTr-BTC ngày 7 tháng 9 năm 2025.
Đánh giá kỹ tác động đối với nội dung quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.
Quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.
Tăng cường hơn nữa việc phân cấp, phân quyền; trong đó quy định Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biến động để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chínhphủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2025).
Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.
Rà soát kỹ nội dung dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi), tránh trùng lặp, chồng chéo
Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước có liên quan đến vấn đề này.
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm một số yêu cầu sau:
Tiếp tục rà soát kỹ nội dung dự thảo Luật để tránh trùng lặp, chồng chéo với các quy định tại các văn bản luật có liên quan đã được ban hành hoặc đang được xây dựng, trình Quốc hội ban hành, tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghệ chiến lược nhằm tạo đột phá, tạo hành lang pháp lý để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh (cả trong và ngoài nước), khuyến khích hoạt động mua bán & nhập (M&A) các công ty nước ngoài đang nắm giữ công nghệ lõi để đi tắt đón đầu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ.
Cân nhắc sự cần thiết việc đưa các quy định liên quan đến “đô thị công nghệ cao” vào dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) hay pháp luật chuyên ngành có liên quan (Luật Đô thị và nông thôn); trường hợp cần thiết, cần có các quy định cụ thể để đảm bảo các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chỉ áp dụng cho hoạt động công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và phục vụ việc phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ hoạt động công nghệ cao, bảo đảm các chính sách ưu đãi đúng đối tượng, đúng mục tiêu, thúc đẩy hiệu quả việc nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ cao, tránh lãng phí ngân sách hoặc lợi dụng chính sách ưu đãi thuế để ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.
Rà soát kỹ và hoàn thiện các quy định về Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại dự thảo Luật, bảo đảm chính sách ban hành ra có hiệu quả và khắc phục được các bất cập, tổn tại hiện có trong việc vận hành các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã hình thành thời gian vừa qua, góp phần thúc đẩy, phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
Tiếp tục rà soát cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân triển khai áp dụng trong thực tế sau khi Luật được Quốc hội thông qua.
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét,cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2025).
Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.
