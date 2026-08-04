Khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

(Ngày Nay) - Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Quốc hội.

Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát chương trình, kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Về thể chế, đã ban hành 47 văn bản quy phạm để cụ thể hóa các luật, nghị quyết; tập trung tổng rà soát hệ thống pháp luật; chỉ đạo rất khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, văn bản trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng. Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với địa phương; Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã làm việc với nhiều địa phương đôn đốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường trực Chính phủ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức trang trọng, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nhiều vướng mắc được tập trung xử lý; đưa vào vận hành Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Tập trung khắc phục hậu quả bão lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học tại các xã biên giới; xử lý các vấn đề phát sinh sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Đồng thời, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, phân giới cắm mốc biên giới đất liền; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vướng mắc, khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan khai thác IUU…

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI tháng 7 ước giảm 0,12% so với tháng trước, bình quân 7 tháng ước tăng 4,39%; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 7 ước đạt 425,3 nghìn tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch (so với cùng kỳ năm trước cao hơn 86,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và khoảng 3,6% về tỉ lệ). Thu hút vốn FDI tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký mới đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58%, vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8%. Kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao và cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp; giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết phiên họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế và khó khăn, thách thức cần hết sức quan tâm: Áp lực giữ ổn định kinh tế vĩ mô đi kèm với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hoạt động của thị trường tài chính, tiền tệ chịu áp lực về vốn, lãi suất, thanh khoản; tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết chưa được khắc phục triệt để; tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng thấp hơn kịch bản; xuất nhập khẩu chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào khu vực doanh nghiệp FDI và một số thị trường chủ yếu; tình hình hoạt động nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ, công trình trọng điểm còn chậm; nhiều dự án tồn đọng chưa được tháo gỡ, xử lý triệt để.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, khi tình hình thế giới dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn được dự báo tăng trưởng chậm lại, áp lực lạm phát gia tăng, nhiều đối tác điều chỉnh chính sách; trong nước, mùa cao điểm mưa bão tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thủ tướng nêu rõ, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 đã được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp và sẽ được hoàn thiện ngay sau phiên họp; các bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ cũng phải ban hành mới hoặc cập nhật chương trình, kế hoạch hành động chậm nhất trước ngày 10/8, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung cao độ cho xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội 24 dự án luật, nghị quyết vào Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và khoảng 40 dự án luật, nghị quyết vào Kỳ họp tháng 10/2026 và các văn bản hướng dẫn đi kèm; tiếp tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền về các nội dung lớn và lắng nghe các ý kiến của người dân, doanh nghiệp để hoàn thiện các dự án luật.

Lưu ý một số nội dung cụ thể trong các dự án luật, Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu bổ sung cá nhân, hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo cơ chế khuyến khích các cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp một người.

Các bộ, cơ quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết; không để phát sinh "khoảng trống" pháp lý; tiếp tục rà soát, kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 15/8/2026, trình Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31/8/2026; khẩn trương hướng dẫn triển khai đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật; kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính mới.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Về quy hoạch, Thủ tướng cho biết đến nay đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; 6 quy hoạch vùng kinh tế xã hội; 33/34 quy hoạch tỉnh (riêng quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua, hoàn thành trong tháng 11/2026) và 12/34 quy hoạch ngành (trong đó có quy hoạch đất quốc gia).

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung chỉ đạo, hoàn thiện việc lập, điều chỉnh 22 quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực phụ trách bảo đảm thống nhất, đồng bộ với yêu cầu tăng trưởng "2 con số" và thời hạn theo quy định (trong quý III/2026 phải hoàn thành toàn bộ việc điều chỉnh các quy hoạch ngành).

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 10 bộ, cơ quan và một số tỉnh có tỉ lệ giải ngân thấp; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch, không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 khi chưa rà soát, đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bộ Tài chính triển khai thử nghiệm việc chấm điểm các bộ, cơ quan, địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí kiểm tra chuyên ngành; quản lý rủi ro, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ của nền kinh tế, tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm quốc gia tiếp cận các nguồn vốn; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; theo dõi sát tình hình cán cân thanh toán quốc tế, dòng tiền ngoại tệ, tăng cường quản lý, giám sát, ổn định thị trường ngoại hối; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng, thanh khoản lãi suất, tín dụng cho nền kinh tế, kiểm soát vĩ mô, nhất là kiểm soát an toàn, lành mạnh các tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính tập trung tăng quy mô thu ngân sách ở Trung ương và địa phương, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025; nghiên cứu đề xuất biện pháp về thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, áp dụng ngay từ năm 2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương tham mưu điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp với tình hình; thực hiện các biện pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp; nhanh chóng hoàn thiện chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tổng thể trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; kiến nghị các giải pháp đột phá về cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực cho đầu tư, tăng trưởng.

Liên quan đến phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân 100% vốn giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 của chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại Nghị định số 49/2026/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính; tiếp tục theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa bão để chủ động có giải pháp phòng ngừa.

Bộ Công Thương cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83 trong đó có quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, chủ động thực hiện các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới, sử dụng hiệu quả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đủ nguồn cung nguyên liệu Ethanol để pha chế xăng E10 và E5; bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng trong điểm; xây dựng, hoàn thiện Đề án tái cấu trúc EVN phù hợp với thị trường điện cạnh tranh trong quý III/2026; phối hợp với Bộ Ngoại giao phát huy các thị trường truyền thống và mở các thị trường mới.

Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; các dự án đường sắt đô thị và đường vành đai tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các dự án phục vụ năm APEC 2027; cảng hàng không Long Thành…; tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở, kinh doanh bất động sản; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các dự án trọng điểm, báo cáo Quốc hội (dự án đường sắt Hà Nội- Lào Cai - Hải Phòng, Vành đai 5…).

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu hình thành một số đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã theo đúng kết luận của Trung ương…

Về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia; tích cực xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc lập, phân bổ, giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung thực hiện Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Bộ Công an tổ chức giao ban định kỳ trong toàn hệ thống chính trị về triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; khẩn trương đôn đốc kiện toàn Ban Chỉ đạo của các ban, bộ, địa phương về triển khai Nghị quyết số 57.

Liên quan đến phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo các nhiệm vụ được giao; hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; tổ chức lễ khai giảng đồng thời với khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền với phương án vận hành bảo đảm tính bền vững. Các cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.

Bộ Y tế tích cực triển khai lộ trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách quốc gia về thuốc và các đề án: "Quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035", "Hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ đối với hệ thống phân phối dược", "Đầu tư xây dựng trạm y tế xã biên giới giai đoạn 2026-2030".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh, phối hợp với các địa phương xúc tiến du lịch vào các thị trường tiềm năng; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chủ động chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới; tích cực chuẩn bị cho năm APEC 2027…