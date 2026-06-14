Khảo sát sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

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(Ngày Nay) - Chiều 12/6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị khảo sát trực tuyến sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị khảo sát trực tuyến sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị khảo sát trực tuyến sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá kết quả bước đầu cho thấy mô hình tổ chức chính quyền mới là phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Để mô hình vận hành hiệu quả, đồng chí đề nghị, tiếp tục làm rõ tổ chức bộ máy bên trong, vị trí việc làm, biên chế, gắn chặt với phân công nhiệm vụ, phân công các thủ tục hành chính và phân công dữ liệu, bố trí nguồn lực con người và ngân sách phải đi đôi với chuyển đổi số. Đồng thời, rà soát kỹ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thẩm quyền của địa phương, trực tiếp là cấp xã để bảo đảm quá trình tổ chức thực hiện thông suốt; rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ để bố trí đúng chuyên môn, đúng vị trí được đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn; tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn và sự hỗ trợ từ cấp tỉnh đối với cấp xã nhằm nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu, quá trình xây dựng dữ liệu dân cư đang hoàn chỉnh, các cơ quan thường trực chuyển đổi số ở Trung ương cần nắm rõ lộ trình để điều chỉnh; phân định rõ nhiệm vụ của cấp nào phải làm gì để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc; xác định nguồn lực về con người và tài chính, những nơi chưa điều tiết được ngân sách thì phải báo cáo với Trung ương.

Ngày 13/6, tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ công bố quyết định sáp nhập Trường cao đẳng Luật miền nam vào Đại học Cần Thơ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đại học Cần Thơ phải là đầu mối kết nối đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho vùng. Để hiện thực hóa mục tiêu, Đại học Cần Thơ cần tập trung cơ cấu lại ngành, chương trình đào tạo theo nhu cầu phát triển của vùng và đất nước, đưa nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trở thành động lực phát triển chủ yếu của nhà trường. Giai đoạn tới, nghiên cứu khoa học phải tập trung hơn vào các vấn đề sống còn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như an ninh nguồn nước, xâm nhập mặn, sụt lún, biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình nông nghiệp, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và nâng cao giá trị chuỗi nông sản, thủy sản.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý, sau khi tiếp nhận Trường cao đẳng Luật miền nam, Đại học Cần Thơ chú trọng phát triển lĩnh vực pháp luật thành một thế mạnh mới, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách, pháp luật có uy tín của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng đội ngũ, hạ tầng và năng lực hội nhập để nâng tầm Đại học Cần Thơ trong khu vực và thế giới. Các trường đại học trong vùng cần tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực, liên thông chương trình, liên kết đào tạo, phối hợp nghiên cứu, sử dụng chung phòng thí nghiệm, học liệu số, cơ sở dữ liệu và đội ngũ chuyên gia. Đại học Cần Thơ cần phát huy vai trò nòng cốt, kết nối; các trường khác phát huy thế mạnh riêng, bổ trợ cho nhau, cùng phục vụ chiến lược phát triển chung của vùng.

PV
hệ thống chính trị mô hình chính quyền 3 cấp

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