Khi bảo hiểm nhân thọ trở thành một phần của cuộc hội thoại tài chính số

Hà An Hà An In bài viết
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(Ngày Nay) -Lễ hội Tài chính số 2026 vừa khép lại trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với hàng loạt con số ấn tượng.
Gian hàng của Prudential Việt Nam thu hút nhiều khách tham quan đến tìm hiểu thông tin và trải nghiệm hoạt động.
Gian hàng của Prudential Việt Nam thu hút nhiều khách tham quan đến tìm hiểu thông tin và trải nghiệm hoạt động.

Khi tài chính số không chỉ là câu chuyện thanh toán

Những năm gần đây, tài chính số thường được nhắc đến với các khái niệm như thanh toán không tiền mặt, ngân hàng số hay ví điện tử. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi tại Ngày Tài chính số 2026 cho thấy người dân đang có góc nhìn toàn diện hơn về quản lý tài chính cá nhân.

Bên cạnh việc tìm hiểu các công cụ thanh toán hiện đại, nhiều khách tham quan cũng chủ động đặt câu hỏi về cách chuẩn bị tài chính trước những rủi ro bất ngờ, bảo vệ thu nhập, chăm sóc sức khỏe và duy trì các mục tiêu dài hạn cho bản thân và gia đình.

Đây cũng là thông điệp mà Prudential Việt Nam mang đến sự kiện năm nay: một hệ sinh thái tài chính toàn diện không chỉ giúp quản lý dòng tiền hiệu quả mà còn cần có những giải pháp bảo vệ để giúp người dân duy trì sự ổn định trước các biến cố không lường trước.

Theo ông Phùng Bá Khang - Phó Tổng Giám đốc khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm nhận định bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò như một “vùng đệm tài chính”, giúp bảo vệ các kế hoạch dài hạn khi rủi ro xảy ra, hạn chế việc phải sử dụng các khoản tích lũy hoặc đầu tư để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt.

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Ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng Giám đốc Khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm Prudential Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Bảo hiểm gần gũi và dễ hiểu hơn qua không gian trải nghiệm đa dạng

Tại ngày hội, Prudential mang đến không gian trải nghiệm với hoạt động tương tác đi kèm thông điệp “Khởi đầu nhỏ – Khỏe chủ động”, khuyến khích khách tham quan nhìn nhận sức khỏe và tài chính như hai yếu tố gắn bó chặt chẽ với nhau.

Tại gian hàng, người tham dự được khám phá những thói quen nhỏ có thể góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe và tài chính bền vững trong dài hạn. Từ những trải nghiệm vui nhộn, nhiều cuộc trò chuyện đã được mở ra xoay quanh các chủ đề như phòng ngừa rủi ro sức khỏe, lập kế hoạch tài chính gia đình và chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Một điểm nhấn khác tại gian hàng Prudential là hoạt động giới thiệu mô hình tư vấn viên thế hệ mới RED+, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về hành trình phát triển nghề nghiệp của đội ngũ tư vấn viên hiện đại – những người không chỉ sở hữu kiến thức về bảo hiểm và tài chính cá nhân mà còn thành thạo công nghệ, lấy khách hàng làm trọng tâm và đóng vai trò như những người đồng hành trong việc xây dựng các kế hoạch tài chính dài hạn.

Sự quan tâm của người tham dự đối với mô hình RED+ cũng phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành bảo hiểm trong thời đại số, khi vai trò của tư vấn viên ngày càng mở rộng từ bán hàng sang tư vấn và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình quản lý tài chính cá nhân.

Khi bảo hiểm nhân thọ trở thành một phần của cuộc hội thoại tài chính số ảnh 2

Năm đầu tiên tham gia Ngày hội Tài chính, Prudential Việt Nam thể hiện vai trò của bảo hiểm trong hệ sinh thái tài chính toàn diện.
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Trong hai ngày sự kiện, gian hàng của Prudential ghi nhận hơn 1.177 lượt tương tác trực tiếp và lan toả qua 715 bài đăng trên mạng xã hội từ chính những người tham dự, con số không chỉ phản ánh lưu lượng mà còn thể hiện sự gắn kết của các hoạt động trải nghiệm.

Khép lại Ngày Tài chính số 2026, những cuộc trò chuyện diễn ra tại gian hàng Prudential cho thấy tài chính số không còn chỉ là câu chuyện của công nghệ hay thanh toán.

Lượt khách hàng tương tác tại gian hàng của Prudential Việt Nam cùng hơn hàng trăm bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của khách tham quan đối với các giải pháp bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe và hoạch định tương lai trong bối cảnh tài chính số ngày càng phát triển.

Hà An
Prudential Việt Nam Lễ hội Tài chính số Bảo hiểm nhân thọ

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